Čestné uznání za dlouholetou hráčskou a trenérskou činnost převzal Pavel Ponikelský z rukou předsedy Okresního fotbalového svazu Jičín pana Jana Šotka. Zároveň mu byl předán od zástupců Lužanského klubu dárkový koš jako poděkování svému trenérovi.

Po společném focení bylo zahájeno fotbalové utkání mezi oběma celky. Zápas se začal lépe vyvíjet pro hostující tým, od začátku byl aktivnější a lépe se prosazoval. Nejdříve se v 17. minutě trefil Patrik Tománek a hned za ním v 21. minutě skóroval kapitán týmu Tomáš Berger. Po ukončení prvního poločasu odcházeli hráči za stavu 0:2 do šatny. V druhém poločase byli opět aktivnější a na branky úspěšnější Lužanští, protože v 61. minutě znovu rozvlnil síť Věchetovy branky Patrik Tománek a těsně před finálním hvizdem píšťalky upravil skóre tohoto zápasu na konečných 0:4 útočník hostů Petr Topič.

Pro trenéra Pavla Ponikelského a jeho tým to byl na tomto hřišti poslední zápas, při kterém opět uspěl a zakončil tak letošní sezonu v tabulce Okresního přeboru mužů na krásném druhém místě. Pan Jaroslav Berger, vedoucí mužstva TJ Sokol Lužany, k celkové situaci a umístění dodává: „Pro příští rok klub žádné zásadní změny neplánuje, očekává se návrat některých zraněných hráčů, kteří by měli přispět ke stabilizaci týmu. Mým přáním je pevné zdraví celému týmu bez zranění, aby výkonost neklesala, ale pokud možno stoupala, což by se mělo podpořit i samozřejmě kvalitním trénováním.“

Jan Pacák