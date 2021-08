V květnu tohoto roku byla zveřejněna výzva s žádostí, zda by lidé mohli zapůjčit na výstavu jakékoli předměty, které souvisí s mystickým místem Byšičky a zároveň zda by pomohli s malováním kamínků na dané téma. Kamínky obdrží účastníci vernisáže na památku.

V současné době se pro výstavu shromažďují historické i současné předměty, které s Byšičkami souvisí, jako jsou obrazy, kresby, fotografie a další. Velkým překvapením je, kolik šikovných lidí z Lukavce i okolí se zapojuje do malování kamínků. Kámen, jenž je symbolem Hořic a okolí, se stal nyní malířským plátnem, na které lidé vytvářejí krásné malby. Už nyní jsou na malých kamíncích k vidění namalované Byšičky a okolí, stylizované kresby, květiny, různé symboly i psané nápisy.

Akci vymyslela předsedkyně kulturní komise Monika Faltová, která uvádí: „Zprvu jsem měla obavy, že se nikdo do malování kamínků nepřihlásí. Ale jsem nadšená, že tento nápad lidi oslovil. Nyní přinášejí kamínky s nádhernými obrázky, které sami vytvořili. Opravdu si jejich úsilí a aktivity moc vážím a děkuji jim z celého srdce.“

Výstava Byšičky v obrazech bude přístupná od 19. září 2021 do 5. října 2021 v čase výpůjční doby místní knihovny, tj. každé úterý od 15.30 do 17.00 hod. a také každou neděli od 15.00 do 17.00 hod. „Budeme rádi, když se na výstavu přijdete podívat,“ zve všechny Faltová.

Zdena Zuzana Bednářová