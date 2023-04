První dubnovou sobotu, šestý den po Smrtné neděli, vynášeli Lukavečtí ze vsi Moranu a přinesli Líto.

V Lukavci ukončila zimu hořící Morana. | Foto: Zdena Zuzana Bednářová

Vynášení Morany a přinášení Líta jako symbolu jara je starý slovanský zvyk. V Lukavci ho obnovili v době covidu, kdy pár lidí v rouškách poprvé Moranu vyneslo. Tehdy se tato akce natáčela na video, aby lukavečtí sousedé měli možnost být virtuálně u toho. Loni už Moranu vynášel velký průvod lidí.

Podle tradic se nosí Morana a slaví návrat jara pátou postní neděli nazývanou Smrtná. V ten den lidé vynášeli ze vsi Smrtku, kterou nazývali Morana, někde Morena, Mařoch a podobně.

Smrtná neděle letos vyšla na 26. března. V Lukavci se rozhodli, že Smrtku vynesou později. Zároveň tak oslaví písněmi a říkankami jaro a začnou zdobit lukavecký Velikonoční strom.

V sobotu už od rána silně pršelo, tak všichni měli obavy, zda vůbec v dešti někdo přijde. Přesto se u Velikonočního stromu sešlo necelých třicet statečných osob dychtících se rozloučit se zimou a přivítat jaro. Jaké bylo pro všechny překvapení, když přesně před druhou hodinou, kdy měla akce začít, déšť ustal.

Průvod v čele s Moranou vyrobenou ze slámy se za bujarého veselí, výskání, zvuků řachtaček a různých chrastítek vydal napříč vesnicí k Lukaveckému potoku. Cestou všichni skandovali říkadla o Moraně: „Moranu nesem, s velikým nosem, do vody ji dáme, jaro přivítáme!“ K tomu zněla kytara a za pochodu se zpívaly písně o vodě.

Když průvod dorazil k potoku, byla Morana slavnostně zapálena a vhozena do vody. Suchá sláma se rychle rozhořela. Morana hořící rudými a žlutými plameny prosvištěla vzduchem a s mohutným sykotem dopadla do vody. Lidé kolem křičeli, jásali, pískali a to impozantní divadlo natáčeli na mobil.

Dvě dívky se ujaly úkolu přinést zpět Líto z vrbového proutí ozdobené mašličkami, malovanými vajíčky a květinami. Cestou zpět se opět zpívaly písně za doprovodu kytary. Tentokrát to byly písně o jaru. Líto dívky donesly k Velikonočnímu stromu a naaranžovaly ho do nedalekého betonového květináče u místního úřadu. Tím do vsi symbolicky vnesly jaro.

U Velikonočního stromu se děti za zvuků rytmických říkadel otáčely kolem látkového duhového kruhu a vyhazovaly z něj plastová malovaná vajíčka. Spolu s rodiči začaly velikonočně zdobit větvičky stromu. Pod ním se usadila látková ovečka, která na Velikonoce zdobí Lukavec již třetím rokem. Ke stromu se opět dokutálelo velké ušité barevné vejce. Letos poprvé oživily výzdobu také dvě figurky šitých zajíčků.

Kolem nazdobeného stromu lidé zpívali lidové i umělé písně a podupávali do rytmu. Ke kytaře se přidaly housle a nebýt chladného počasí, asi by jarní radování pokračovalo dlouho. Veselé zpěvy ale rázně ukončil kytarista, který už měl tak zmrzlé prsty, že v nich prý neměl cit a dál hrát nemohl. Zima se holt chtěla ještě chvíli udržet a potrápit nás.

Organizátorka Monika Dubcová byla hezkou akcí potěšena: „Jsem ráda, že i přes nepřízeň počasí se lidé sešli a ukázali, že jim stojí za to udržovat v Lukavci tradice.“

Zdena Zuzana Bednářová