Jsou tu velikonoční svátky. Je velmi pravděpodobné, že budou vzpomínány jako Velikonoce „covidové“. Docela jiné, než byly ty předchozí.

Velikonoce před lety v Mlýnci.



Připomenu několik z nich fotografiemi z obce Mlýnce, kde jsme 40 let žili. Samozřejmě, že se časy mění a že i bez covidu by dnešní velikonoční koledování vypadalo jinak. Přesto věřím, že se návštěva sousedů s pomlázkou v domě žen i dívek uskuteční dle tradice. Stejně jako koledování dětí, které se těší na barevná vajíčka, perníčky, cukrátka a další velikonoční překvapení. Vím, že ve Mlýnci braly sousedky jako pohanu, když je naše dcery v roli kolednic v návštěvě vynechaly. Na druhou stranu se mezi koledujícími dětmi objevily i ty co jsme neznali. Byly ze sousedních vesnic, nebo z rodin chalupářů, kteří právě na tento svátek své děti ke koledě přivezli, aby si doplnili jídelníček vajíčky. Někteří koledníci ani nepřišli pro vajíčka, ale vyžadovali přímo peníze. To letos určitě nehrozí, přejezdy mezi hranicemi okresů jsou stále zakázány. Snad vzpomínky, které budí přiložené snímky, se už příští rok stanou znovu realitou. Těšme na na to a uchovejme si takovou naději.