Nezbytné projevy byly stručné a věcné. Paní ředitelka Jitka Králová připomněla, jak se Apropo zapojuje do života ve městě – klienti pomáhali jako průvodci na výstavě v muzeu Lidé od vedle a zvládli to. Druhým příkladem bylo, že zajišťovali kavárnu na stardance. Pan starosta Jan malý pochválil zahradu a pravil konkrétně, že Apropo je ve městě výrazné a hmatatelné.

FOTO: Letadla, auta, motory, muzika. Takový byl Rockový hangár

My na úvod připomínáme, že Apropo vzniklo před pětadvaceti léty, má okolo 60 zaměstnanců a pomáhá nemálo dobrovolníků. Do Apropa jezdí 100 klientských rodin. Jitka Králová je ředitelkou od založení. Při kávovém povídání a pochůzce mezi stánky je jasné, že nikdo by nechtěl ředitelku jinou. Roční rozpočet už činí 29 milionů.

Nebylo to jen prosluněným dnem, ten milý zážitek, který v Lípovce byl. Z každého rozhovoru u dílen, či stánků čišel příjemný pocit. Lidi, ač klienti, či pracovníci cítí se tu dobře. Doslovná věta: „Až v Apropu jsem se našla,“ není fráze. Paní inženýrka, stavařka, si práci s klienty pochvaluje až tak, že ji těší víc, než obor, který vystudovala.

Dívky, které povedou delegaci Apropa na Mental power Prague film festival s filmem Město Apropolis vyprávěly, jak se všichni těší. Herečky a herci – klienti, mají připraveno parádní oblečení, aby prošli po červeném koberci podobě jako to bývá ve Varech. Moc se jim posledně líbil kamarádský přístup Vojty Kotka, který tu plní funkci Bartošky.

Foto: O hradu Veliš. Poutavá přednáška byla plná zajímavostí

Každý má o čem vyprávět. Apropo je všude. Spolupracuje s mnoha jičínskými podniky a institucemi a ta spolupráce je oboustranně výhodná. Dělá kavárnu na firemních akcích, a podniky je podporují kupříkladu při ekonomickém zabezpečení týdenního puťáku. Třeba podotknout, že putují všichni přihlášení, včetně vozíčkářů. Spolupráce je i s valadickou věznicí. Ta pro ně vyrábí miniaturní tkalcovské stavy.

Procházka zahradou pokračuje. Sluneční paprsky se odrážejí v korálkové dílně. Sortiment výrobků k prodeji je pestrý. Tkalcovská dílna je v obležení. Milena předvádí a každý si může vyzkoušet, jak lze vlastnoručně vyrobit vkusný parádní kobereček….

Procházka Lípovkou, ale hlavně popovídání s lidmi tu přináší dobrou náladu. Vědomí, jak všichni můžeme žít v dobré pospolitosti a užitečnosti, bez ohledu na to zda nám je dán, či ne život v plném zdraví.

Bohumír Procházka (proChor)