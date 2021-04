FOTO: Setkání generací umělců na plakátech v Jičíně

Už je to dlouho, co se v Jičíně otvírala malířská výstava. A že plánů bylo mnoho. Je milé, že různé organizace vymýšlejí, čím to nahradit. Daří se.

Setkání generací na plakátech v Jičíně. | Foto: Bohumír Procházka