FOTO: Rodinný mejdan. Na předem neplánované oslavě sešlo se 17 členů rodiny

Normálně jedeme na stavbu. Ondřej seká zahradu, Kája sklízí levanduli do léčivých pytlíčků, já uklízím dřevo z ořezaného ořechu, Ema dostala k narozkám sanitku, tak ji zajíždí, Toník svou rozvážnou chůzí hledá, co je tu nového. Všichni pospíchají, aby bylo uděláno co nejvíce.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Rodinný mejdan. | Foto: Bohumír Procházka

V pauze beru Toníka za ruku a jdeme se podívat za plot na traktor. Toník (1,8 roku) uznává jen svět motorů. Ještě nedávno bylo všechno bručící jen auto. Teď rozlišuje podle výkonu a účelu. Než vycházíme, otvírám krabičku sušenek. Toník bere dvě. Tu druhou nese sestře. Když odjel traktor, vedu ho k řepnému poli a říkám – to je řípa, z ní se dělá cukr. Toník zopakuje – to je řípa, bude cukr. Jsem rád, že bude bydlet v domečku a bude moci za plotem sledovat, jak se během roku příroda mění. A že pochopí, že chleba a cukr vzniká na poli a ne v Kauflandu. Jíme. Tousty. Ema nechává kůrky, já je dojídám. Pak vzpomenu na babičku, jak říkala – „Kdo doma dojídá, na vojně ho nezabijou“. Ema (čtyřletá brýlatá intelektuálka, i když je blondýna) po chvíli – „Dědo, co je to vojna?“ Poněkud se zakuckám. Dlouho přemýšlím, jak to vysvětlit čtyřleté holce, aby pak neměla těžké sny. FOTO: Tour de Bière po jednačtyřicáté. Poslední lahváč byl v cíli Na předem neplánované oslavě sešlo se 17 členů rodiny. Věkové rozmezí 1 až 82 let. Čtyři generace rodu Prochorů a přiženění a přivdané. Návštěvy jsou postupně prováděny stavbou, upozorněni na výhled. Trosky samozřejmě, ale Sněžka viděná od dřezu na nádobí je rarita. Děti podle věku. Hoši spíš zkoumají terén, holky nádobí. Mnozí postupně vstupují do nafukovacího bazénu, s oděvem se nezdržují. Ten pak stává se lepidlem na písek. Rodiče postupně rezignují. Pečou se buřty, na rozpálených kamenech okolo ohniště griluje se hermelín. Vynalézavost dětská je bezbřehá. Seskok po úbočí dosud pečlivě srovnané hromady písku je rarita. Dva náklaďáky – říká stavebník a nenadává. Ze stínu pod stromem ozve se – „… vžyď to všechno tady postavili komunisti. Teď se nestaví nic, jen sklady.“ Vzpomínka na Há, která mě vždy kopávala pod stolem, abych se do debaty nezapojoval. Vzpomínka ano, diskuse už ne. S takovým názorem je diskutovat zbytečné. Hlavně aby Babiš nebyl prezidentem. Matky postupně vysypávají písek ze svých dětí. Sluníčko ještě krásně svítí. Na zahradě naše rodina a jiná zvířena, jak říkával pan Pagnol. Dobrá rodina. Bohumír Procházka (proChor)