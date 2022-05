V polovině dubna Kulturní výbor v Lukavci oslovil obyvatele s žádostí, aby se podíleli na výrobě velkých čarodějnic, které by mohly zdobit místní park. V pátek předcházející dnu, kdy se tradičně pálí čarodějnice, bylo v parku vidět čilé hemžení. Během chvíle se kolem zjevilo osm velkých ježibab. Některé jely na kole, jedna seděla na mopedu, další se vznášela nad všemi ve vzduchu a ve větru jí vlály cáry její potrhané černé sukně. Na stromě visela oběšená červená bosorka, na kterou se dívala malá čarodějnice s mrtvolně bílým obličejem. To vše vypoulenýma očima sledovala babizna ve světle modré košili s obrovským bambulovitým nosem. Jedna čarodějnice nezvládla přistání a vletěla do křoví. Však není divu, že jí to nevyšlo. Kolem ní bylo poházeno několik vypitých lahví šampaňského.