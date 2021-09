Místo, kterým určitě projde každý návštěvník Jičína. Chodí tudy i místní při denních procházkách vstupem do náměstí, tak jako já jsem jím prošel určitě stokrát, i když jsem v tomto městě nikdy nežil, ač jsem jičínský rodák.

Valdická brána brzy po ránu. | Foto: Oldřich Suchoradský

Ještě pár slov ke svému fotografickému záběru ze 60.let. Podařilo se mně fotoaparátem zachytit zajímavou atmosféru místa, časně po ránu. Tehdy ještě nebyla Husova ulice pěší zónou, tak jako je dnes. Určitě tato volba byla správná a lidem i městu prospěla. Vznikla tím oáza ticha uprostřed města, v prostoru s mnoha odchody, restauracemi, divadlem a školou na jejím konci. V souvislosti s tradičním festivalem Jičín město pohádky vznikl dobrý prostor, kde se organizují různé akce, určené převážně dětem, ulehčující probíhajícímu programu na náměstí. Ještě kdyby policie uhlídala, aby na pěší zóně během dne nestálo tolik aut, byť jsou to auta zásobující obchody. Jičín je krásné místo k žití a všechna opatření vedoucí k jeho zklidnění jsou správná a užitečná. To platilo kdysi a platí to i dnes.