Cestou do Lužan u Jičína jsem potkal na louce u hlavní silnice pasoucí se malé stádo ovcí. V sobotu ráno 22. května bylo příznivé počasí, a tak jsem si přivstal a vydal se za nimi s fotoaparátem.

Pasoucí se stádo oveček na Jičínsku. | Foto: Jan Pacák

„Běhalky“ byly tentokrát na čerstvé pastvě nedaleko modrého domku a zdravily mě svým bekáním. Od dětí, které si hrály nedaleko a které zajímalo, co tam dělám a proč tam budu fotit, jsem se dozvěděl, že se v trávě skrývá před třemi dny narozené jehňátko. To se ale vytrvale skrývalo i mně, takže se mi ho nepodařilo vyfotit. Ať jsem se přemístil na jakoukoliv stranu pastviny, ovečky zvedaly hlavy, následovaly mě a okukovaly, co se děje. Největší pochoutkou a důvodem k vzájemnému postrkování pro ně bylo veliké jablko od dětí, které mžikem zmizelo. Z těchto důvodů jsem si sobotní focení užil, o ty nejzajímavější fotografie se chci s vámi podělit na stránkách Deníku.