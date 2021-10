Vyhledal jsem staré fotografie, které zobrazují vesničku a její blízké. Jsem rád, že mám staré fotografie, jak vypadala malebná obec, rozložená v údolí kopců, na dohled od hradu Pecka.

Vzpomínám na roubenou chaloupku rodičů mé lásky, kterou tatínek postupně přestavoval na pěknou vilku. Zažili jsme tam svoji svatební hostinu a jezdili jsme tam mnoho let za prarodiči na návštěvu a scházeli se tam se svými blízkými. Je to už dávno a jsme rádi, že vesnička stále žije dál. Starají se o to místní občané společně s chalupáři. I naše rodina má tady pokračování v mladé rodince, se synkem Kristiánkem. Jeho maminka fotografuje, takže máme s jejími obrázky připomínku časů našeho mládí i let pozdějších.

Je moc dobře, že se staré tradice stále tak pečlivě udržují. Mladí navštěvují místa, která jsme měli tak rádi a kde žili naši prarodiče. Vesnička Radkyně stále žije a je naděje, že bude žít a stát tam, kde stála kdysi.

Olda Suchoradský