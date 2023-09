Je skvělé, že v Jičíně šíří se kultura výtvarná městem, a tak z iniciativy majitelů mnohých objektů, které slouží jinému účelu, vznikají galerie. Patří sem například budova Židovské školy i kavárna Amos.

Výstava obrazů, grafik i kreseb Zdeňka Šindlara v jičínské kavárně Republika. | Foto: Bohumír Procházka

Nyní instaloval výstavu svých obrazů, grafik a kreseb Zdeněk Šindlar z kavárně Republika. Jest mnoho architektů, kteří při své práci věnují se kresbě či malbě umělecké. Je Zděněk Šindlar spíše architekt? Nebo malíř? Inu není mnoho architektů, kteří kreslí akty. Kteří za svými náměty chodí do přírody. A radují se z její barevnosti. Tedy je okruh zájmů umělce Šindlara velký.

Ač to sám přímo nevyslovil, je to architektura měst, která mu učarovala. Stavby. Vysoké stavby. Věže katedrály Sv. Víta proslavily ho ve světě. České aerolinie vytvořily svůj plakát ze Šindlarovy kresby.

Republika, jak název říká, je kavárna prvorepublikového typu. Pan šéf David Ondráček roznáší skleničky, Pavel Krčmárik hraje Bugatti Step. Podmínky pro vyprávění a vzpomínání jsou ideální. Kde jsou časy, kdy Zdeněk Šindlar kreslil ilustrace do Mladé fronty? Jak je to dávno, kdy byl jedním ze studentů které učitel zavedl do věže Svatého Víta a přikázal jim malovat fiály? Dílo bylo téměř hotovo, ale zafoukal vítr … . Kde je ona někdejší kresba?

Je jiné dílo, tuze rozmanité, v kavárně vystavené. Grafika, zejména litografie, pastel, akvarel a další techniky malířské a kresebné. Vzpomíná na Jičín kdysi, pan malíř, ač je rodákem z Vysokého Mýta. Raisův učitelský ústav byla pro něj přímo pedagogická fakulta. Nezapomněl jména jičínských kantorů – Mencl, Šikula, Truksa, Turek, Petr. Z kolegů malířů neopomněl Libaňáka Františka Maxe. S tím si dobře rozuměl.

Otvírám dnes aktuální téma, kdy někteří malíři chodí do terénu jen s fotoaparátem a v ateliéru tvoří z fotky. K tomu způsobu práce se mistr nehlásí. Protože kumšt malířský je i o to, se svými náměty potkávat se naživo.

Výstava Zdeňka Šindlara potrvá v kavárně Republika na jičínském náměstí do 10. října.

Bohumír Procházka (proChor)