Venku bylo vedro, až roztával asfalt na silnici, ve výstavní síni byl chládek a ticho, že bylo slyšet, co si panenky šeptají s medvídky. Ostatní hračky byly rozmanité – žehličky pro holčičky, plechový pásák pro kluky, 2 dřevění čápi chytající žábu pro legraci.

FOTO, VIDEO: Nostalgie dětství aneb Panenky nestárnou. Na výstavě zavzpomínáte

Na výstavě se sešlo 79 hraček. Z toho 9 medvědů a 11 panenek. Dále 12 kočárků a 2 kolébky. Nejstarší hračce je 91 let, je to medvídek zapůjčený Evou Menclovou, na druhém stupni stáří je „Maminčina panenka“ z r. 1942, je osmdesátiletá, poskytla ji Jana Gruberová (z Ostroměře). Třetí podle věku je panenka od sester Slavíkových – je to sedmdesátiletá mrkačka. U těchto hraček platí motto výstavy: „Panenky nestárnou“.

Většinu exponátů poskytli Lukaváci, něco přišlo z Hořic, Ostroměře, Chrudimi. Výstava byla otevřena po tři neděle 3x v týdnu. Prohlédlo si ji přes 150 návštěvníků, někteří hodně zdaleka, např. z Kladna.

Jsme rádi, že výstava návštěvníky potěšila, někdy dojala, přivedla ke vzpomínkám nebo k inspiraci. Děkujeme Obecnímu úřadu Lukavec za podporu, divákům za zájem, zapůjčitelům za důvěru.

Za Kulturní výbor v Lukavci Marie Nosková