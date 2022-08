FOTO: Naďa Suchomelová a její obrazy v Lukavci. Učil ji malovat Walter Mende

Druhou srpnovou neděli se konala vernisáž výstavy obrazů paní Nadi Suchomelové z Lukavce. Sešlo se 32 účastníků. Bylo co obdivovat. Paní Suchomelová maluje dlouhou řadu let, a tak má tolik obrazů, že už je musí dávat do depozitáře, ale výstavu má nyní poprvé.

V neděli 14. srpna se konala vernisáž výstavy obrazů paní Nadi Suchomelové z Lukavce. | Foto: Zdena Zuzana Bednářová