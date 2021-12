S dědou Josefem a babičkou Marií jsme chodili do lesa. Nejen na houby, kterých tehdy rostlo v lesích tolik, že jich houbaři nosili domů na zádech plnou nůši. Babička s dědou pracovali jako dělníci v lese, někdy v lese na Ledkovách, jindy až u Hasiny. Nás děti brali s sebou, a zatímco oni prořezávali stromky, anebo hrabali starou trávu (stařinu), my děti si stavěly v křoví svá obydlí, chráněná proti letnímu slunci velkými listy lopuchu. Domů jsme se po pracovním dni vraceli až večer, naplněni svými zážitky z her, ale rovněž vůněmi a plody letního lesa. Malinami a ostružinami, kterých jsme na kraji lesa našli tolik, že nás plně nasytily.

Jezdili jsme i do vzdálenějšího okolí. Auto jsme neměli, tak jsme z Mlýnce do Jičína cestovali vláčkem. Znali jsme názvy stanic směrem tam i zpět a mávali výpravčímu, ale i nastupujícím cestujícím, zvláště dětem, které zde tak jako my prožívaly své krásné prázdniny. Z Jičína jsme cestovali autobusem do Prachovských skal a prošli tu všechny značené trasy. Často jsme s sebou brali i své sestřenice a jejich maminku, naši tetu Boženky, někdy i kamarády z vesnice. Ve skalách byl chládek a posvátné ticho, které narušoval jen zpěv ptáků. Skončili jsem v Jinolicích na koupališti, kde se osvěžili a vlakem z druhé strany od Železnice se vrátili do Jičína. Tam jsme výlet zakončili zmrzlinou v cukrárně a večer se vrátili vlakem do našeho Mlýnce.

Cestovali jsme i v zimě. Třeba po zamrzlém rybníku Zrcadlo, kde se to tak krásně klouzalo až na druhou stranu k Nečasu a Budčevsi. Jindy jsme zkoušeli na ledě brusle na kličku, které jsme našli po své mamince na půdě babiččina domku. Anebo se vydali s dědou na vycházku zasněženým lesem přes lávky a kolem rybníka Bučíce do Rožďalovic. Cesta sněhem byla neprošlapaná, proto dost namáhavá a my s tvářemi červenými mrazem jsme rádi přijali teplo vláčku, který nás vezl jen jednu stanici, abych se vrátili do svého zasněženého Mlýnce.

Neznám lepší prázdniny, než jaké jsem jako malý prožil v tomto pohádkovém kraji. Věřím, že vše, co jsme tam tehdy nacházeli, tam v nějaké podobě žije ještě dnes. Alespoň doufám. Jinak bych si musel myslet, že to asi nebyla pravda, jenom nějaký můj dětský sen.

Vzpomínal Olda Suchoradský