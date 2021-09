Na srazu nechyběly stánky s moto příslušenstvím, oblečením, vybavením a jinými dalšími doplňky nejen pro motorkáře. V sobotu večer zahrály kapely jako například RAiN, Komunál, Alkehol, Harlej, Visací zámek, Soumrak band a jiné. Na bezpečnost a průběh celé akce dohlížel Sbor dobrovolných hasičů Lužany a zdravotnická záchranná služba. V neděli se všichni účastníci srazu po „odbahnění“ rozjížděli do svých domovů a pro všechny nezbývá nic jiného než se těšit na další ročník tohoto oblíbeného motosrazu s přáním lepšího počasí.

Program začal v pátek odpoledne a motorkáři se během dne sjížděli tak, aby se mohli ubytovat v místních chatkách, nebo si postavili vlastní stan. Předpověď počasí ale neslibovala hezký slunečný víkend a to se projevilo i na celkovém počtu motocyklů, kterých v porovnání s minulými ročníky, bylo podstatně méně.

Další ročník oblíbeného motosrazu, jehož pořadatelem byl opět známý motocyklový klub FOE (Full of Energy), se konal poslední srpnový víkend v Lužanech u Jičína.

