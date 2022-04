V sobotu dopoledne se vedle Obecního úřadu u rozkvetlého keře, který byl již loni nazván velikonočním stromem, sešli první obyvatelé Lukavce a začali strom zdobit. Již z dálky byl vidět bodrý pán, jak na trakaři veze obrovský červený útvar ozdobený barevnými mašlemi. Ukázalo se, že jde o velké velikonoční vajíčko, které sice mělo tvar jakési šišaté koule, ale připevněný nápis „Kolumbovo velikonoční vejce“ nikoho nenechal na pochybách, o co jde. Také plyšová ovečka, která se pásla u velikonočního stromu už loni, přišla i letos kolemjdoucí pozdravit. Lukavečtí tak mohou od této soboty až do Velikonoc zdobit „svůj“ strom.

Lukavecké ženy přispěly na pomoc Ukrajině. Myslely hlavně na děti

Vlastní oslavu jara zahájila po obědě pohádka Sedm chytrých kůzlátek, kterou pod vedením zkušené „režisérky“ z řad lukaveckých žen sehrálo 12 místních dětí. Zlobivé černé kůzlátko Venda bylo tak rozrušeno, že naučený text říkalo s mírným předstihem. Maminka koza v podání Zuzanky byla velmi věrohodná. A když na scénu vyběhl vlk Matěj, všem se hrůzou zatajil dech. Vypravěčka Zuzka klidným hlasem vystrašené děti vtáhla do dalšího děje a nakonec se všichni malí i velcí diváci skvěle bavili. Všechny děti byly ve svých rolích roztomilé a sklidily dlouhý potlesk. Předsedkyně kulturního výboru Monika Faltová předala dětem za jejich výkon drobné dárečky. A malí herci se nakrucovali při závěrečném ceremoniálu a focení jako pravé hvězdy stříbrného plátna.

Následoval dlouhý průvod vesnicí v čele s Moranou. Po cestě zněly zvuky řehtaček, chrastítek a píšťal. K tomu dav Lukaváků skandoval říkadla: „Moranu nesem, s velikým nosem, do vody ji dáme, jaro přivítáme!“ Jen skončila jedna říkanka, hned kdosi začal předříkávat další a ostatní se připojili: „Neseme Mařocha, nesem do potoka, do černého lesa, do zimního plesa.“

OBRAZEM: „Masopust držíme, nic se nevadíme, pospolu, pospolu…“

Konečně průvod čítající asi 90 osob dorazil k Lukaveckému potoku. Děti hned hlasitě požadovaly, aby byla Morana zapálena. Organizátoři to původně neplánovali, ale pokusili se dětem vyhovět. Zapálení Morany se zprvu moc nedařilo, Smrtka pouze doutnala. Nakonec se přece jen vzňala a to vzbudilo velké veselí dětí i dospělých. Za hlaholu všech byla hořící a čoudící Morana vhozena do potoka.

Zpět nesli účastníci průvodu líto v podobě živého vrbového proutí, ozdobeného pentličkami a barevnými vajíčky. Tím do vsi symbolicky vnesli jaro. Lidé došli zpět k velikonočnímu stromu, kde děti zatančily tance se stuhami a za zvuků rytmických říkadel se otáčely kolem látkového duhového kruhu.

Den plný radosti a veselí rychle uběhl a byl čas se rozejít do svých domovů. Děti na závěr obdržely malé dárečky. A do Velikonoc mají všichni za úkol vyrobit další ozdoby na společný velikonoční strom.

Na závěr organizátorka Faltová ukončila akci slovy: "Potěšilo nás, kolik dětí a lidí se vítání jara v Lukavci zúčastnilo. Když jsme v loňském roce tuto tradici v Lukavci poprvé v covidovém období za přísných podmínek zorganizovali, netušili jsme, že se další rok setká s takovým nadšením a obrovským zájmem dětí i dospělých. Budeme rádi, pokud se nám podaří v naší obci tuto tradici udržet i v dalších letech. Přispívá totiž krásně k silné sousedské pospolitosti, radosti, vzájemnému poznávání, ohleduplnosti i pomoci druhým".



Vynášení smrti a přinášení jara je starý slovanský zvyk. Nejčastěji se návrat jara slavil pátou postní neděli nazývanou Smrtná, někde však i o týden dříve nebo později. V ten den lidé vynášeli ze vsi Smrtku nazývanou Morana, Morena, Mořena, Mařena, Mařoch apod., která byla vyrobená ze slámy, klacíků a bílých látek. Vynášení smrti se často spojovalo s přinášením líta, které symbolizovalo návrat jara, nový život a naději.



Zdena Zuzana Bednářová