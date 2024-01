FOTO: Mlýnec pod sněhovou nadílkou v roce 2009

V Mlýnci u Kopidlna již 10 let nežijeme, ale kdysi jsme tam skoro 40 let s celou rodinou bydleli. Občas na mně za fotoalba vyskočí fotografie, které jsem kdysi zaznamenal do fotoaparátu.

Mlýnec pod sněhovou nadílkou | Foto: Olda Suchoradský

V tomto zimním čase se mi dnes připomenuly zimní nálady, v době sněhové kalamity v roce 2009. Vybral jsem ze snímků několik ukázek, kterými chci přiblížit tehdejší zimní náladu. Možná přijde i letos, kdy se zima jeví taková, jaká bývala kdysi. Možná se tak dočkáme dalších vzpomínek, jako je mám v sobě více než 15 let já a moji blízcí. Olda Suchoradský