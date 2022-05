FOTO, VIDEO: Mladí pernikáři v Nové Pace vykouzlili sladkou něžnou krásu

Novopackou střední školou gastronomie a služeb se ve čtvrtek 21. dubna linula vůně perníku. Ve zdejší tělocvičně se totiž ukonal 9. ročník soutěže Kouzlení z perníku, do které se přihlásilo 29 žáků z dvanácti odborných škol. Do Nové Paky přijeli mladí umělci z Pardubic, Hradce Králové, Třeště, Nového Bydžova, Chocně, Trutnova, ale také z Místku Frýdku a Brna. Své zástupce vyslala do boje i pořádající škola.

9. ročník soutěže Kouzlení z perníku v Nové Pace. | Foto: Iva Kovářová