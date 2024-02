Tentokrát to paní ředitelka MŠ Markvartice Alena Egrtová pojala komplexně. Na příchodu ke školce byly na plotě informace Čte celá školka a byly zde umístěny nejen pravidla, ale také obrázky knih, které rodiče četli svým dětem po celý leden 2024 až do dnešního dne.

2. ročník čtenářské pregramotnosti Mami, tati, pojďme si číst v MŠ Markvartice. | Foto: Josef Vavřík

Po vstupu do MŠ, dne 22.února 2024, se děti ještě s paní ředitelkou pěvecky připravovaly pro zahájení festivalu MŠ v následujícím dni, takže přivítání písničkou bylo velmi příjemné. A když byly děti rozezpívané, protagonista čtenářské pregramotnosti a ředitel Nadačního fondu LEPŠÍ ŽIVOT Josef Vavřík si s dětmi zazpíval písničku Kniha je náš dobrý kamarád, protože následovala závěrečná aktivita čtenářské pregramotnosti Mami, tati, pojďme si číst, pod záštitou MŠMT a osobní záštitou hejtmana Královehradeckého kraje Martina Červíčka.

Když byl dětem vyprávěn příběh Jak Karlík s Tomáškem našli dědečkovu kouzelnou knihu, která změnila celý jeho život , tak děti pozorně naslouchaly. Vnímaly též, že v životě jsou nutná kouzelná slovíčka PROSÍM a DĚKUJI a že každá kniha, která má v sobě nějaká poučení, je kouzelná a když se budou těmi poučeními řídit, tak se změní i jejich život.

Poprvé děti viděly i největší knihu – 6m dlouhou, ale smíchem se neudržely, když viděly nejmenší knížečku, která se vešla pouze do kapsy. S napětím pak všechny děti očekávaly svou 1. kouzelnou knihu Hnědáček a nalezená podkova z nakladatelství Advent-Orion. Ti, kteří se zúčastnili aktivity již v loňském roce, obdrželi knihu jinou – chlapci drželi v rukou knihu Hugo a dívenky pak knihu Ema a lesní zvířátka. A v každé knize byla cedulka s věnováním jako vzpomínka na dětská léta, aby až jednou budou velcí a vrátí se ke své 1.kouzelné knize, si rádi vzpomněli na MŠ, kde prožívali svoje dětství, našli si kamarády a něco se naučili.

Než ale svou kouzelnou knihu dostaly, neměly to děti tak jednoduché. Musely samostatně přijít, podat ruku, podívat se do očí, pozdravit a představit se. Ale zvládly to všechny. Teprve až pak mohly z ruky ředitelky MŠ získat svou kouzelnou knihu a přitom nesměly zapomenout poděkovat. Po ukončení aktivity se ještě všechny děti pochlubily svými obrázky, které malovaly se svými rodiči. Z některých výtvorů byla vnímána i kreativita rodičů, takže všechny učitelky MŠ byly nadšeny ze spolupráce rodičů se svými dětmi. A tak by to mělo být opravdu každý den.

Aktivitu navštívilo i několik maminek, takže se pak s námi se všemi také rády vyfotografovaly a již se těšily až svým dětem budou opět číst jejich získanou novou kouzelnou knihu. V kolektivu dětí se našly i takové, které potřebovaly blízkost osoby, tak jako milá Stázinka.

A která kniha byla nejhezčí? No přece Kocourek se vrací. Poděkování za celkový průběh patří všem 40 rodinám, kteří se aktivně aktivity zúčastnily, ale poděkování patří též paní ředitelce Aleně Egrtové a celému jejímu týmu, že přistoupily k této aktivitě s láskou a zapálením pro motivaci dětí a prací se zpětnými vazbami.

Josef Vavřík