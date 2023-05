V neděli 30. dubna se v lukaveckém parku zjevily čarodějnice, které uspořádaly pro děti i dospělé zábavný program.

Foto: Zdena Zuzana Bednářová a Karel Bednář

Nedělní odpoledne začalo výstavou velkých figurín čarodějnic, které obsadily park už den předem. Některé se volně válely po zemi, jedna se usadila na lavičku, jiné létaly ve vzduchu a ve větru se nadouvaly a skřípavě broukaly. Jedna ježibaba nestihla včas doletět a namotala se na lampu místního osvětlení. Prý její navigace ztratila signál s čarodějnou základnou.

Kolem třetí hodiny se začali scházet lidé a výstavu si prohlížet. Děti jen s ostychem a s respektem pokukovaly po hrůzostrašných ježibabách. Ty nejmenší se bály a schovávaly za své rodiče.

Po prohlídce zahájila akci předsedkyně lukaveckého Kulturního výboru Monika Dubcová. Všechny přivítala a seznámila je s programem. Jako první proběhla módní přehlídka čarodějných modelů. Malé čarodějnice a čarodějové přicházeli na molo a stará ježibaba to komentovala. A jak při tom úpěla! Vždyť všechny ty mladé krásné čarodějky byly oblečeny do nejnovějších modelů z čarodějného módního světa a ona měla na sobě čtyři sta let staré nemoderní šaty!

Modelky a modelové se představili svým čarodějným jménem, prošli se po molu, udělali pózu a zamávali do hlediště. Diváci všem nadšeně tleskali. Možná právě potlesk motivoval jednoho tatínka v čarodějnické masce. Vyběhl rychle na molo a předvedl pozici jak ze školy modelingu. Na závěr dostali prezentující odznáček ve formě placky s motivem ježibaby a malou sladkost.

Stará babizna, která módní přehlídku uváděla, se sice styděla za své staromódní oblečení, ale dětem přece jen přečetla pohádku O obrovi a čarodějnici. Při pohádce děti seděly, ani nedutaly. Vždyť druhá mladší čarodějnice hned všechny čtené scény předváděla.

Pak se děti rozběhly k připraveným stolům a za strašidelné hudby začalo čarodějnické tvoření. U jednoho stolu děti vyráběly z chlupatých drátků pavouky. U druhého malovaly barvami, obtiskávaly na papír zajímavé struktury a nalepovaly netopýry, ježibaby a kotlík. Nakonec své obrázky rozvěsily na šňůru mezi stromy a uspořádaly tak výstavu pod širým nebem. Avšak hodně malých malířů se nechtělo svých obrázků vzdát a hned si je uložily u rodičů.

Zdroj: Zdena Zuzana Bednářová

Reprodukovaná hudba pomalu doznívala a ozvala se kytara. Všichni radostně zpívali na melodii Holka modrooká: „Já jdu do vesnice, nebojím se zlé babice, já jdu za chlapečkem, za holčičkou tam.“ Děti písničku znaly z loňska, tak vytvořily dlouhého hada a za zpěvu se proplétaly mezi lavičkami v parku. To bylo veselo! Výskot, smích a jásot musel být slyšet do širokého okolí.

Pak se první odvážlivci rozběhli ke startu na čarodějnou stezku. Strašná babizna jim na krk navlékla dřevěný přívěsek s magickým pentagramem a dírkami pro barevné šňůrky za každý splněný úkol. Stanovišť s úkoly bylo celkem třináct a každý měl svůj specifický název. Děti procházely například stanovištěm u ropuchy, u čarodějného kotlíku, u splašeného koštěte nebo třeba navštívily Krevní bar.

Poslední úkol byl na stanovišti s názvem Čarodějné taneční studio. Opět zde hrála diskotéková strašidelná muzika. Malé i velké čarodějnice předváděly kolem ohniště své taneční kreace.

Všechny děti i rodiče si stezku užili. Některé maminky už během plnění úkolů organizátorům děkovaly za skvěle připravený program. Maminka malé Anetky radostně sdělovala: „Program pro děti v Lukavci je vždycky výborně připravený a dotažený.“ Taková slova všechny, kdo se na tvorbě programu podíleli, potěšila.

Jaká by to byla filipojakubská noc, kdyby při ní nehořela hranice a nebyla upálena místní čarodějnice. Klub malé kopané Lukavec připravil velkou vatru, na jejíž špičce se tyčila babizna vyrobená z klacků a hadrů. Také občerstvení v podobě báječných langošů a lívanečků z rukou místní šikovné kuchařky a vuřty na opékání nemohly chybět. Když ježibaba dohořela, večer už hodně pokročil. U ohně zůstali dospělí, povídalo se a zpívalo při kytaře dlouho do noci. A těm, co odcházeli po půlnoci, kdy už je místní osvětlení vypnuto, svítil na cestu měsíc a vytvářel kouzelnou magickou atmosféru. Den čarodějnic se opravdu vydařil.

Zdena Zuzana Bednářová