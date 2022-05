Leč překvapení bylo velké a přívětivé. Vyjmenuji: ukázka práce záchranářů, parádní autobus pana Fejfara co jezdí buginy, velká ukázka letadel a letadýlek všeho druhu, která opravdu létala, bohaté občerstvení všeho druhu pro gurmány za ceny dnes přijtelné, ukázka jaké svatby dovede vystojit kavárna Amos (Daniela a David), Přívětivý pan Enge, který jako jediný Čech jel 3 x Velkou cenu F1, a samozřejmě podium pro kapely a prostor pro všechny, kdož se chce vlnit. Tady jsem vypsal můj obchůzkový okruh a zajisté na mnohé zapomněl. Ostatně od 10 po ránu do 11 v noci, jak pravila pozvánka, jsem nezvládl. Takové maličkosti, jakou jsou lehátka, kde se dalo sedět čelem ke sluníčku, pít si svoje kafe - pivo a dívat se na letadla a poslouchat muziku nejsou samozřejmostí.

Na mnohé jsem zapomněl, třeba že létal vrtulník vyhlídkové lety, že skákali parašutisti, že u každého letadla, ať mělo motor nebo ne, stál maník, poučil, vysvětlil, a malého kluka nadzvedl a za knypl posadil, aby si vyzkoušel jak funguje.

A teď jenom pár zážitků, kapely vynechám, ty neumím.

Letadla, letadýlka byla snem každého kluka. Alespoň u mne tak bylo. Je zřjmé, že Andula (AN 2) se klepe, že se brzo rozpadne a přesto pořád lítá, už desítky let. Vetroň Blaník kovový, už je taky pěkně starý a pořád lítá. A ty staré motórové, jako z filů – drží se ve vzduchu hlavně zásluhou nadšenců, kteří si stroje opravují a udržují.

Hned na začátku upoutá skupina dívek, které každého poučí o první pomoci, včetně umělého dýchání.

Václav Fejfar z Lužan jezdí „republiku“ ale hlavně „Evropu“. Pořídil si velký parádní autobus, který je dílnou, garáží, ubytovnou pro celý tým. Když začal v roce 77 jezdit buginy, to takový komfort neměl. Teď má 64 let a za tu dobu postavili s týmem, čítajícím asi 9 lidí, 16 aut. Poslední má objem 4 litry a 900 koní. Když je třeba, pracuje se po celou noc, aby bylo auto připravené. Nadšení z něj stále sálá: „Věk se autem eliminuje“.

Tomáš Enge jel třikrát Formuli 1. Jako jediný Čech. Teď jezdí se sestrou Lucií, která mu dělá navigátora, rallye. Dále stručně: „Lucie občas neposlouchá. To když se bojí. Bylo to krásné, ty tři F1. Ten odrenalin. Vzrušení z toho, co mě čeká.. Rivalita všude je velká… .“

Jen několik zážitků. K nim patří i skutečnost, že taková akce se v Jičíně povedla. Když se ptám Daniely z kavárny Amos, kdo je pořadatelem, dlouho se zamýšlí. Pak jmenuje. Mimo jiné Aeroklub Jičín a mnoho dalších. Bojí se, aby na někoho nezapomněla. Tak nepublikujeme. Kapaly hrály zadara. Tohle všechno je závislé na mnoha a mnoha dobrovolnicích. Velikém nadšení do lítání a letadel.

Bohumír Procházka (proChor)