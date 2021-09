Diváci stejně jako v minulých ročnících hlasovali o nejhezčí Zetor. Přinesli do schránky 244 hlasovacích lístků. Po sečtení výsledků se vyhlásili 3 nejhezčí. Třetí místo obsadil Vratislav Kříž nejmladší se Zetorem Super 35 z Radimi, 2. místo osadil Václav Mlejnek se Zetorem 25A z Dřevěnic a 1. místo obsadil Aleš Ješina se Zetorem 5511 z Tereziných Darů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.