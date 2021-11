Ta první jmenuje se Galerie vitrína 252. Ano, máme v Jičíně novou galerii uvedeného jména. A ona už má i další pobočky, po celém Jičíně. Jmenovitě na Husově třídě, na náměstí v Korunovační kašně a Pod Koštofránkem. Číslo 252 je popisné číslo v Tyršově ulici, kde bydlí Alžběta od Rendy. A právě tam galerie vznikla. Má krásné jméno, první galeristka Alžběta Alžběta od Rendy. To proto, že ona je manželkou Rendy Vitvara, divadelníka z Lodžie. Všechno je propojené. Tak Alžběta spojila se s přáteli a s organizací Balbineum. Tento tým se stará.

V Tyršovce, právě tak na ostatních vyjmenovaných místech jsou vitríny, jedna až čtyři, a ty jsou vždycky věnovány jedné výtvarnici. Nyní vystavuje ve všech čtyřech Dagmar Urbánková. Ona je nejen výtvarnice, ale i autorka dětských knih. To tak u dětských knížek bývá. Slovo doplňuje obraz a v případě Dagmar nejen obraz, i celá scéna s postavičkami je tu. Autorka vnáší do vitrín to, co je v dětských knížkách moderní, míním v dobrém smyslu. Třetí rozměr. Celá scéna. Nádhera, ta jemnost, hravost, výzva k fantazii. Dotváření, vymýšlení. Zkusit to doma. Nejdřív samozřejmě přečíst knížku. Tahle se jmenuje Adam a koleno. Napsala Dagmar i Chlebovou Lhotu, tu vystavuje uprostřed na náměstí.

Vitrína je vlastně malé divadýlko, jehož děj se zastavil. My máme možnost si ho rozpohybovat. Ve své fantazii. Pokračovat v příběhu. Ani nemusí být podle knížky. Může to být příběh náš. Vymyšlený. Že malé děti do vitrín nedovidí? To je dobře, někdo z rodičů je rád pozvedne, pochová, vysvětlí.

Kultura ve větší míře proniká i do kaváren. Některé jsou přímo stvořené k výstavám. Ne jen některé, všechny. Jen třeba vybrat vhodná díla. Rozměrem, námětem. V Kavárně Amos vystavoval Břeťa Kužel, na vernisáži bylo nabito. Teď ho vystřídal Jakub Lustig s obrazy z našeho okolí. Šéfka kavárny a iniciátorka výstav Daniela Beranová ráda výstavou provede.

Máme v Jičíně něco nového. Proč takto? Máme v Jičíně iniciativní lidi, kteří přivedou kumšt výtvarný za člověkem.

Bohumír Procházka (proChor)