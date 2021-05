Výstava v jičínském zámku, kterou otevřelo RMAG Jičín v úterý 4. května, měla být v provozu už dávno. Byla připravená, ale nepřítel umělců Covid otevření pozdržel. Jakož i způsobil, že vernisáž byla bez parády, bez kytek, bez hudby, beze slov. Tohle si obstará každý, kdo na výstavu přichází, sám.

Výstava v jičínském zámku. | Foto: Bohumír Procházka

Škoda, jistě bylo by na vernisáži nabyto, přišli by jistě autoři, kterým je dosud dáno malovat na této Zemi. Přišli by Jičíňáci i přespolní. Aby se setkali se svými známými. Žijícími, i těmi, které máme v živé paměti, dík jejich obrazům.