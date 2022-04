V Královéhradeckém kraji působí unikátní historická jednotka. Tvoří ji děti!

74. pěší pluk absolvoval bitvy u České Skalice, a Hradce Králové. Ne každý voják se z války bezpečně vrátil, proto na bojištích vznikaly památníky připomínající padlé, i proto jsou v kostele sv. Jakuba Většího desky se jmény důstojníků této historické jednotky, místní občané na ně nechtěli nikdy zapomenout

Je důležité připomínat si dějiny našeho národa. Snad proto, že od tohoto válečného konfliktu uplynulo téměř 156 let, nebo snad právě proto, vzdáváme poctu oběma válečným stranám tohoto konfliktu. Uvědomujeme si totiž, že ať na sobě měl voják jakoukoli uniformu, pořád to byl jen člověk, který bojoval pro svou vlast, za svou rodinu, za vše, co zná a co mu je drahé.. Války nejsou a nebyly rozhodnutím vojáků, ale především těch, co vládnou. Nelze tedy obvinit národ, ale jen jeho jednotlivce. Ve válkách se často zvýrazní vlastnosti člověka, které jsou stejně jako lidé dobré i špatné. Co je však a bylo stejné je, že válkou nejvíce trpí civilní obyvatelstvo.“

Po proslovu se vojáci vyfotografovali u desky padlých z roku 1866. Poté před kostelem provedli čestnou salvu k uctění památky vojáků, kteří se již domů nikdy nevrátili.

Od kostela vojáci šli ke kasárnám 74. pěšího pluku, kde byly připomenuty tradice této jednotky. Po proslovu u kasáren, zaměřeném na vysvětlení postavení kadetů a nutnost, aby právě mladá generace aktivně připomínala tuto historii, se vojáci přesunuli do zámeckého parku, kde začaly manévry.

Manévrů se mohla zúčastnit i široká veřejnost, zkusit se postavit do tvaru a vyzkoušet si povely, které v roce 1866 používala rakouská pěchota. Děti společné cvičení zaujalo a mohly se hodně dozvědět. Například se učily salutovat a jak se německy řekne vlevo či vpravo. Jičínská kadetní setnina zde také prošla znalostním testem, kde byly otázky zaměřené na uniformy a dějiny 74. pěšího pluku.

Kadetní setnině zde bylo předáno i nové vybavení. Jednalo se o vak, který nosili plukovní sluhové, kteří v roce 1866 nosili modrou barvu uniformy. Dále byly klubu předány válečky střelců, které zabraňují sjíždění pušky z ramene a dále várnice vz. 1863 pro pěší jednotky. Tyto várnice nosili vojáci připevněné na torně a připravovali si v nich stravu pro 5 osob. Navíc Pro kadety Luboš Drnec vyrobil repliky rakouských svěráků k pušce vz. 1854, které u sebe budou nosit kadeti, kteří znalostmi a schopnostmi dosáhli na poddůstojnickou hodnost. Klub tak bude moci veřejnosti lépe a názorněji přibližovat výstroj a výzbroj řadové pěchoty z roku 1866. Protože provádění povelů a taktika se v průběhu dějin měnila a mění následovalo cvičení povelů se zbraněmi a bezpečnosti práce s nimi, nácvik taktiky, kdy se trénoval postup v linii, obrana proti jezdectvu nebo bodákové útoky.

Akce byla podpořena Královéhradeckým krajem v rámci projektu „Zažíj historii na Jičínsku“ a městem Jičínem.

Petr Lazurko