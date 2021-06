Poslední květnovou sobotu bylo v kempu v Lužanech u Jičína pořádně rušno, uskutečnila se zde tradiční vyjížďka 19. ročníku „Sendražické Padede“ na motocyklech o objemu max. 50 ccm.

Poslední květnovou sobotu bylo v kempu v Lužanech u Jičína pořádně rušno, uskutečnila se zde tradiční vyjížďka 19. ročníku „Sendražické Padede“ na motocyklech o objemu max. 50 ccm. | Foto: Jan Pacák

Jedná se o jízdu příznivců jedné stopy, kteří dopoledne odstartovali na svých burácivých strojích z Kolína do Lužan, aby v místním kempu mohli vzájemně porovnat připravené stroje a společně si zasoutěžit. Tento klub byl založen v únoru v roce 2005 v hostinci „U Černohlávků“, kde se poprvé parta nadšených chlapů rozhodla uspořádat první jízdu právě do Lužan. Letos se celé akce zúčastnilo 41 motocyklů, které úspěšně a bez problémů zdolaly dlouhou trať a dojely společně do plánovaného cíle.