Žila v tom místě celý život a často nám svým vnoučatům říkala, že zná v lese každý strom. Měli tam s dědou Josefem i svůj, o který se starali. Přesto jednoho podzimního dne dokázala zabloudit ve svém vlastním lese.

Les Horka. | Foto: archiv Oldřicha Suchoradského

To již byla poměrně v letech, ale stále při síle, když se v polovině listopadu rozhodla jet vlakem z Mlýnce na nákup do blízkých Rožďalovic. Nakoupila a chtěla se vrátit na nádraží, když ji napadlo, že by mohla jít domů pěšky než čekat hodinu na nádraží, než přijede její vlak. A tak to vzala kolem rybníku Bučice do svého lesa. Došla k hájence, která byla v té době už opuštěná. Nákup nesla ve dvou taškách a byl hodně těžký. Věděla, že musí jít rychle, protože se už začalo stmívat. A tak tašky nechala v opuštěné hájence, že se pro ně za světla druhý den vrátí.