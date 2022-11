Počasí bylo vynikající a do avizovaných přeháněk se vše stihlo. Vyjížďka byla vedena okrajem města kolem sokolovny a zajištěna městskými strážníky. Po cyklostezce až do Lomu u sv. Josefa mohli v době pátečního oběda vidět občané houf koní dlouhý 150 metrů. Zakončený byl šesti kočáry, na kterých se vezli samotní organizátoři a vážení hosté.

Cesta vedla po cyklostezce lemované nádhernou pestrobarevnou podzimní přírodou až do lomu, kde byl krátký odpočinek a dál se pokračovalo skrz Gothard do objektu statku, kde byl další program s nezbytnými soutěžemi pro mladé jezdce.

Propagace práce kolem koní je pro naše zemědělství velká výzva a tento podnik je jen jedním z mnoha, které škola umožňuje svým žákům a na který vždy na svých webových stránkách zve všechny příznivce. I když je objekt, kde jsou umístěna všechna zvířata na periférii města, mladým maminkám s dětmi neušlo, že je zde stále větší výběr domácí zvěře. Přibyl letos nový pavilon pro drůbež, na jaře se narodila nová jehňata a kůzlata a opět se vrátila do statku malá selátka. Mezi hříbaty je i skoro pohádkově strakatý hřebeček. Nové kravíny také nelze přehlédnout. I tam se objevily nové druhy skotu, mimo jiné například malá plemena jersey a skotský náhorní.

Cílem snažení těch, kteří zajišťují zemědělskou výrobu, je do našeho zemědělství nalákat co největší počet mladých lidí. Koně jsou velkým lákadlem a bez koní by to tady ani nešlo. Přejme panu řediteli Neumanovi a organizátorce a všem kdo přispěli k příjemné náladě a k dobře odvedené akci, aby se jim i nadále dařilo a novým adeptům této bohulibé práce přejme dobrý start ve škole.

Táňa Hegerová