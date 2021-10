Ve Stájích na Zámečku v Lužanech se před nedávnem konala tradiční Hubertova jízda, organizovaná pořadatelkou Lenkou Dokoupilovou a dalšími dobrovolníky, kteří zde mají ustájené své koně.

Hubertova jízda v Lužanech. | Foto: Stanislav Haláček

Co to vlastně Hubertova jízda je? Je to takový malý svátek pro každého koňáka - svatý Hubert je patronem jezdců, lovců a tedy i honů (štvanice), který si jezdci rádi připomínají na konci sezony, jako takové zakončení úspěšného jezdeckého roku.