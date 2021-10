Poté následovala živá hudba složená z muzikálních Lukaváků. Zněly vysoké tóny houslí, které doplňovaly dvě kytary, teskně hrála harmonika a jako v každé správné kapele tvrdila muziku basa. Všichni přítomní si zazpívali lidové i umělé písně. Nakonec zazněla i píseň oslavující Byšičky, složená před 14 dny rodačkou obce. Stejně jako na minulé akci, tak i nyní přiběhl pes Alík a s muzikanty poštěkával do rytmu. Nechybělo malé občerstvení a milé popovídání. Bylo to skvěle strávené nedělní odpoledne a lidé se jen neradi rozcházeli. Krásné pocity v srdcích však zůstaly.

Vernisáž byla setkáním lukaveckých obyvatel a přátel Lukavce, jimž není lhostejný osud zachráněného, původně chátrajícího křížku. Akci zahájila předsedkyně kulturního výboru Monika Faltová, která výstavu uvedla a vysvětlila její smysl. „Děkuji všem, kteří jste dnes přišli. Je velká čest, že se naše malá obec mohla zařadit mezi celorepublikové projekty proměn zanedbaných objektů. Jsem ráda, že jsme v sobě našli dostatek energie a nadšení k realizaci obnovy památky a dokázali tak, že nám není minulost lhostejná. Památka bude zachována nejen pro nás, ale i pro budoucí generace, což je to hlavní,“ řekla hrdě.

Renovace historického křížku v centru Lukavce u Hořic byla zařazena do celostátní putovní výstavy Má vlast cestami proměn. Výstavu je možné shlédnout v lukaveckém parku do 31. října 2021. | Foto: Zdena Zuzana Bednářová

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.