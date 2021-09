Protože nechtěly nic podcenit, tak celý týden před vystoupením věnovaly velikou část přípravě a stavění vlastního drezúrního obdélníku, který slouží k předvádění drezurních úloh. K té patřilo především shánění potřebných latí, řezání, natírání a šroubování, aby obdélník splňoval požadované rozměrové parametry.

S pomocí přátel a s cílem vyzkoušet si v domácím prostředí zajet tuto zajímavou disciplínu stejně jako na opravdových závodech, se jim podařilo sestavit si vlastní drezurní kolbiště, kterým se nyní mohou pyšnit a je velkým přínosem pro trénink a akce, které budou v Lužanech dále pořádány.

A jak takové kolbiště vypadá? Jeho stěny jsou pro orientaci soutěžících dlouhé 20x40 metrů a označeny písmeny podle pravidel. Uprostřed krátkých stěn jsou proti sobě písmena A a C, uprostřed dlouhých stěn jsou písmena B a E a ve středu obdélníku je písmeno X. Obecně, se dnes pod tímto pojmem rozumí klasická a sportovní drezura, která klidnou prací s koněm, jeho cvičením a systematickou gymnastikou, za předpokladu náležitého přihlížení k jeho psychice, vede k plnému rozvinutí jeho výkonových možností a pohybové mechanice.

Mezi cviky drezury koní, které se nyní dívky v Lužanech věnovaly v rámci základní drezurní úlohy Z1, patří například jízda v pravidelném kruhu, osmičce a oblouku tzv. serpentiny, dále přechody koně do zastavení a předvedení koně v základních chodech (krok, klus, cval). U koní se hodnotí postavení, pravidelnost, přesnost a ohnutí, jehož celkovým výsledkem je elegantní a aktivní spolupráce mezi jezdcem a koněm. Jedním z nejsložitějších cviků, kterého by drezurní jezdci chtěli dosáhnout, je pirueta, při které kůň kluše nebo cválá v kruhu na místě bez pohybu vpřed. Za takovou krásnou podívanou však stojí spoustu trpělivosti, soustředěnosti a hodin náročného tréninku jak jezdce, tak výcviku koně o čemž se dívky v Lužanech samy přesvědčily. Nejmladší účastnici bylo teprve 6 let a jejího koně jí zatím pomáhala vést maminka.

Protože je jezdectví velmi elegantní disciplína, tak v průběhu sobotního odpoledne některé jezdkyně sladily svůj outfit s outfitem koně, v barevných kombinacích, který jim byl nejbližší. Závodní přípravy byly velmi pečlivé, od péče o jezdecké kožené vybavení a celkový vzhled jezdce po vyhřebelcování lesklé srsti koně, rozčesání a zapletení hřívy.

Drezurní vystoupení dívek ze Stáje na Zámečku bylo pořádáno v rámci oslavy narozenin Lenky Dokoupilové, která je provozovatelkou ustájení v Lužanech, o koně se s láskou stará a této vášni se už dlouhou dobu věnuje. Proto při této příležitosti nechybělo ani občerstvení v podobě točeného piva a grilované kýty, na které si všichni po závodním výkonu velmi pochutnali.

Letošní akce byla pouhou přípravou na již příští rok, ve kterém by všichni chtěli drezurní závody zopakovat a uspořádat akci pro veřejnost, diváky a hlavně jezdce z okolí, kteří budou pro ně velkou konkurencí.

Všem bych chtěl touto cestou popřát, aby se jim jejich sen splnil a následující rok se mohl uskutečnit za účasti diváků.

Jan Pacák