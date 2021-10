Starosta pan Michal Kovář k celé akci říká: „Tato soutěž je nevyzpytatelná díky loďce a díky tomu, jak se soutěžícím zadaří chytit ryby a jak jsou schopni v rybníku plavat, také proto nikdy nemá jasného favorita a je vždy dramatická a napínavá až do konce.“ Dále dodává, že je to pěkná a povedená akce, které se zúčastní většina spoluobčanů v Úlibicích, protože se podílejí nejenom na přípravě občerstvení.

Soutěžící hned po startu čeká nelehký úkol. Musí nejprve na malém rybníčku nasednout do lodičky, kde místo pádel slouží k pohonu plastové lopaty, a odchytnout dvě umělé zelené ryby. Dále se musí vydat na druhý břeh pro spolusoutěžícího se savicí a s ním se co nejrychleji vrátit na start a základnu, odkud teprve mohou vyběhnout k požárnímu útoku. I tady mají stižené podmínky, před vlastním útokem se musí protáhnout i s hadicemi nejprve jednou brankou a následně před cílem dalším průlezem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.