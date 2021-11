V sobotu odpoledne se sešly v Obecním domě v Lukavci děti spolu s rodiči. Připraveny pro ně byly halloweenské dílničky, kde mohly aranžovat květiny do malých vydlabaných dýní, vytvořit halloweenskou lucernu z láhve od okurek, malovat na plátýnko, vyrobit netopýra z ruličky od toaletního papíru nebo ducha se svítícím nosem z plastového kelímku. Každé dítě si vybralo, co chce dělat. Nebylo výjimkou, že některé děti prošly všemi dílničkami a z každé si odnesly krásný výrobek. K vidění byly opravdu velmi originální věci: netopýři, strašidla, duchové, pavoučí sítě, rakve, dýně a nádherné aranžované podzimní dekorace.

Rodiče dětí byli také spokojeni. Maminka Zuzanky, Vendulky, Terezky a Johanky si pochvalovala: „Líbí se mi, že dílny jsou připravené pro všechny věkové kategorie. Každé z mých čtyř dětí, které jsou různého věku, zde mohlo něco tvořit a bavilo je to.“

Na večer byla připravena strašidelná stezka na tajemný vrch Krušina. Podél cesty se pohybovaly nadpřirozené bytosti: duchové, oživlé kostry, had se svítícíma očima, mrtvola s useknutou hlavou, ježibaby a čarodějnice. Do údolí se nesly strašidelné zvuky, které tyto bytosti vydávaly. A také jekot dětí se rozléhal do okolí. Stezka končila na samém vrcholku kopce. Kdo ve zdraví došel do cíle, dostal od čarodějnice Lukajdy a Hroznice, které děti znají z minulých setkání, titul „Hrdina tajemného vrchu“.

Pak si rodiče s dětmi sedli kolem ohně a opékali vuřty. K tomu jim místní obyvatelka vyprávěla příběh o zabitých německých vojácích, kteří se údajně potulují Lukavcem a hledají své ztracené boty. Děti pověst sledovaly se zatajeným dechem a po jejím skončení si hlasitým voláním: „Ještě, ještě!“ vynutily vyprávění dalších hororových příběhů. Na konci se jim v očích zračily otázky, které za všechny nahlas vyslovila devítiletá Zuzanka: „Je to pravda nebo je to smyšlené? Jak to všechno vlastně bylo?“ Odpověď na to snad děti našly ve svých snech.

V neděli odpoledne se přišly děti podívat na Halloweenskou pohádku, kterou jim zahrála Jarmila Enochová z divadla Rolnička. Když před jejich zraky vyrost kopec s kostelíčkem a hřbitovem, ozvalo se hlasité: „Jé, Byšičky!“ A opravdu kostelíček s hřbitovem vypadal jako ty „naše“ Byšičky. Děti se spolu s loutkami chlapce a dívky učily vařit dýňovou polévku a ještě si u toho hezky zazpívaly s kytarou.

„Byl to krásný víkend a já jsem moc ráda, že se všichni dobře bavili. Opět se ukázalo, kolik šikovných dětí i dospělých v Lukavci máme,“ řekla na závěr Faltová.

Zdena Zuzana Bednářová