FOTO: Festival tance, zpěvu, herectví i psaní se konal v jičínské Lodžii

„Budu vás mučit,“ ozývá se z terasy Lodžie. Je tam půlkruh lidí, od 16 do 72 let. Poznávám mezi nimi tvář známou z televize. Miroslav Etzler. Pražský herec. Jsou to jeho slova. Patří hlavně ženám a dívkám, v půlkruhu, jen jeden muž. mezi nimi. Střídavě vystupují z kruhu a říkají svou část představení. Mirek je opravuje, vrací. Pak berou klacky a dělají rytmus. Všichni si tykají, i ta šestnáctka dívka, které to z počátku nešlo. Ale ona se ta výhružka těžko plní, když by se při ní vykalo.

ProART Festival v Jičíně. | Foto: Bohumír Procházka