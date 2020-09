Podobně muzikanti. Ti, kteří hrají, či zpívají hudbu vzdálených krajů, hodně z východu, zejména blízkého, seznamují s kulturou zemí, odkud například přicházejí běženci. Lidé různých náboženství, i těch, o kterých mnohdy mají našinci představy, které vedou k obavám. Právě poznání těchto rozličných kultur může pomoci často neodůvodněné obavy rozptýlit.

Poznávání je mnohostranné. Třetí ročník worldfestu objevuje stále nová místa v okolí Lodžie, kam diváky přivádí. K vrcholu Zebína , kde je prožitek z hudby umocněn dalekým rozhledem po úžasné krajině a kostela Všech svatých pod Zebínem (tady hrála Líšeň poustevnickou legendu, ztvárněná stínovým divadlem). Rozšířena je scéna do Štěpnice, dále pak na tajemné místo, o kterém můžeme prozradit, že je v Libosadu.

Stánkaři. Ale hned mě keramik opravil. Neprodává cizí výrobky. Keramické misky, hrníčky ručně vytlačované, ne točené na kruhu. Proto nejsou geometricky perfektní. Každý výrobek je originál. Jestli se takto uživí? Když nejsou vysoké nároky. Nejsou. Úžasná je pro něj ta hlína, kterou utváří.

Vedle Veronika – výtvarnice – kresby. Vystudovaná psycholožka. Napůl děla svou psychologii, napůl výtvarno. Ateliér? Usmívá se. Žije v chatě bez vodovodu. Nejlepší světlo je tam v kuchyni. Tak nemá kuchyň, má ateliér.

Tohle všechno jsou lidi bez auta. Žijou. Spokojeně.

Třetinu dvora zabrala přestavba na divadlo. Tím víc žije park. Nahoře jsou milostiví, posílají paprsky, lidé ve skupinách posedávají. Kavárna v maringotce má všechno, co k tomu potřebují. Na doplnění k tomu táflmuzik. Obstarává ho Kvartet pěti tet z Malé skály a okolí. Dívky dělají spolu muziku 3 roky a na zkoušky se musí sjíždět i zdaleka. To tak u muzikantů v kraji bývá.

Však pozor, na krátkou chvíli vystřídá je duo akordeon a cello, které doprovází parádní číslo pingla Kuby se servírkou. Jejich práce na place je baletním vystoupením o tom, jak taky je možno pracovat v kavárně. Ať je v budově, či venku. Kolik je to roků, kdy Kuba přišel do Lodžie jako gymnazijní student. Teď je na DAMU. Ale když je třeba, přijede do Lodžie. Na dětském dnu honil s dětmi obruč a pořádně se zapotil. Jeden příklad, nejen o worldfestu.

Protože festival je velikým mechanismem, se spoustou spolupracovníků, kteří pracují za byt a stravu. Pardon, dostávají i triko, ale to je pracovní oděv.

Ano, i kuchyň, kterou obstarávají dobrovolníci. Ale nezapomenutelný sójový guléš, to je parádní číslo Jirky, kastelána a ředitele. Na jeho přípravu zbývá noc. Jindy není čas.

Není to jen nedostatkem místa, že worldfest roztahuje se i do míst, o nichž se obvykle nemluvívá. Označení toilette poezion. Snad netřeba překládat úžasný vynález Adama. To je ten, který chodí s tabulkou mezi lidmi, začne mluvit o Vldštejnovi, lidi se chytí a on vypráví a na tabulce, kterou má na krku, jim to kreslí. Takže na nových záchodech jsou citáty klasiků (Seifert, Durych, Geislová, Jirous a další) starý je občas vyhrazen současným básníkům, kteří čtou své verše, sedíc na míse s krytem. První přecpaný záchod v historii Lodžie. Pro novinářskou objektivitu třeba dodat, že posluchači ucpávají i přilehlou chodbu ke kavárně.

Ke zdárnému průběhu samozřejmě patří i úklid. Likvidci odpadků převzala firma z Varnsdorfu. Její pracovník tu jezdí s károu v roli dobrovolníka. Tahle kumulace funkcí je obvyklá. Výrobci palačinek (s marmeládou, či čokoládou) pracují v noci v roli ostrahy areálu. O problémech s parkováním v omezeném prostoru bylo by dlouhé povídání. Neměli bychom prozrazovat, že do funkce přesvědčování lidí, ať neparkují tu, ale jinde, se nikdo nehrne. Byla proto stanovena nová dobrovolnická funkce Ředitel parkoviště, kterou se pyšní každý, kdo vydržel. Dík všem těm hochům.

K přípravě pro vystoupení patří i úklid v kostele pod Zebínem. Sice se tu už neslouží, kostel je zavřený, ale holubi stihnou ho za rok náležitě zaneřádit.

Tímto oslím můstek umně se redakce dostala k vlastním vystoupením. Napočítáno jich nepřesným počítáním 39. S omluvou tedy jen heslovitě o některých. Víc personálně silná redakce v počtu jednoho proChora nestihla.

Divadlo Líšeň je častým hostem. Letos v kostele jinak. Stínové, či jinak nazvané divadlo. Ve dvou vypráví pověst o mnichovi. Tma, světlo, stín, hudba, vlastnoruční loutky, Tklivé, dojemné, romantické, ale ne lacině romantické. Líšeň umí.

Violončelistka a zpěvačka Kateřina Koutná s kapelou byla nachystána a hnala se bouře, která se hrozila bouřit i na terase. Tisíce kabelů rozpojeno, kapela se stěhovala do oktogonu. Bubeník se na podium nevešel. Diváci vertikálně – stoje. Kabely ještě ne všechny propojeny, Kateřina zahájila zahájila Hudbu aneb tahání kabelů. Úspěšné. Jen divákům se nedařilo pro napěchovanost tleskat tak, jak si vystoupení zasloužilo.

Husam Abed přijel z Palestiny a trochu neumí dobře česky. Takže se skvěle poslouchal. Ostatně pohádka o Půlchlapečkovi moc řečí nepotřebovala. Kdo si stačil všímat dětí, i těch nejmenších, pochopil, že Palestinci hrají dobré divadlo.

Do sklepa se na první představení lidi ne a ne vejít. Stejný problém byl i na druhém. MUSAŠI & Co (Entomologious) mají svou poetiku. Nepotřebují denní světlo, stačí jim připojení do zásuvky a čtyři ruce. Terezka s kolegou rozehrají se svými loutkami ve tmě příběh, který netřeba vysvětlovat. Vytvoří si ho každý sám. I v tom je poezie a vyšší smysl divadla.

V neděli se hrálo a zpívalo na Zebíně. V době, kdy píšu tenhle článek a ještě nevím, kde noviny vytisknu. Příští worldfest zase začátkem září. Už v roce 2021.

Bohumír Procházka