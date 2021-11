Stalo se to o Velikonocích a já jsem celý pohřeb v Mlýnci, rodné vísce maminky, proplakal. Mezi slzami jsem jen matně vnímal, že tělo maminky bylo před obřadem vystaveno v přízemí vilky v otevřené rakvi, kde se s ní loučili nejen příbuzní, ale i sousedé z obce i širokého okolí. Lidí přišlo tenkrát mnoho. Byli mezi nimi také tatínkovi přátelé a kolegové, kteří na pohřeb přijeli až z Hradce Králové.

Po pietním rozloučení vevnitř, vynesli maminčiny ostatky na dvůr, naložili je do pohřebního auta, a pak se smuteční průvod vydal na kilometrovou cestu na mlýnecký hřbitov. Tam byla rakev přenesena nad otevřenou hrobku jejich rodičů. Smuteční projev přednesl evangelický kněz z kostela z Bošína. Mluvil krásně a dojemně. Pro mne bylo šokem, že jsem se s ním po 30 letech sešel při svém pedagogickém působení na škole v Křinci. Tehdy vyučoval na škole náboženství a sám se ke mně přihlásil. Pamatoval si do podrobností celý pohřeb a okolnosti spojené s osudem naší rodiny měl i po tolika letech podrobně v paměti. On tehdy začínal a obřad ve Mlýnci, na který přijel na motorce, byl jeho první…

Z celého pohřbu mám dodnes pocit nekonečného žalu. Pamatuji si, jak mně babička Marie radila: „Když si někdy nebudeš vědět rady a budeš se o něčem důležitém rozhodovat, tak si řekni: „Co by tomu řekla moje maminka? Jak by mně poradila?“ Ta její rada byla nad zlato a maminka tak jejím prostřednictvím byla se mnou po celý můj život.

Olda Suchoradský

Děkujeme panu Oldřichu Suchoradskému za velmi dojemné vzpomínání a fotografie, které se dochovaly jako rodinný poklad.