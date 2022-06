Pokyn byl, že od osmi se vše může začít chystat a mnozí toho využívali. Každý si našel co pro své stanoviště potřebuje, donesl na své místo podle plánku. Marek od mikrofonu střídal pódia a upozorňoval, kam možno jít. Bylo věru z čeho vybírat. Nebo pomalu systematicky obcházet. Některá stanoviště průchozí lákala, mnozí se zlákat nechali, a tak byl úžasný pohled na tatínka, či maminku jak cvrnkají kuličky, tlučou špačka, nebo na dědečka, který vzpomíná, jak bylo za jeho mládí. Je potěšitelné, že někteří rodičové, či prarodičové si s dětmi hrají i postaru a mnohému užitečnému je naučí.

Opravdu lituju, že mnoho skvělého se do jednoho článku nevejde. Razítkovací soutěž kázala obejít nejméně 10 stanovišť, vyzkoušet, úkoly splnit, razítko obdržet a cenu si vyzvednout. To pro děti. Kraj upozorňoval na výhody Senior pasů, kde lidé 55+, či celé rodiny mohou zdarma získat slevovou kartu, která jim zpříjemní cestování, stravování, ubytování, návštěvu památek a podobně. Viz www.seniorpasy.cz. Vždyť rodina je od miminek po seniory. A všichni si přišli v parku na své. Ano, rodinné týmy, to je krásný a výstižný pojem, který i tady dostal naplnění.

Lesní školka, která je pod horou Tábor, přivezla ukázat, jak se maluje štětcem z větviček. Lišákovo doupě z Hořic přivezlo kbelík bláta, aby ukázalo svou blátivou kuchyňku. Rodinné centrum Konvička z Hořic přineslo ukázky skvělých nápaditých hraček, ale zároveň vyučovacích pomůcek z poctivého dřeva.

Když se akce připravovala, diskutovalo se, jak či zda vůbec zmínit život Ukrajinců v Jičíně. Jak prosté – stačilo pár fotek, jak tu uprchlíci žijí. Že se konal Ukrajinský dětský den, že byli v muzeu a podobně. Opět – jednoduché a nápadité pomůcky z jazykové výchovy.

Bylo to úžasné místo setkání, povídání si, informování. Mumraj byl veliký, ale vše probíhalo v klidu a pohodě. Tolik postřehů z atmosféry velké jičínské události – Dne pro rodinu. Tato neděle byla skvělou ukázkou, co v Jičíně dovedeme připravit. Že tu máme mnoho lidí, kteří mají nápady. Nejen slova, ale i skutky. Nepotřebují k tomu instrukce shora. Nepotřebují fráze, reklamy, předvádění se mocných. Jen spolupráci po čáře občan – úřad. A to se v neděli v parku dařilo.

Bohumír Procházka (proChor)

