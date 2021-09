Poláci milují rozhledny a výhledy z výšek, na Masarykově věži samostatnosti by strávili klidně hodiny, panoráma Krkonoš s jednotlivými vrcholy znali zpaměti, jejich novinářská a průvodcovská průprava byla hodně znát. Proč nevyhovět jejich přání a také nenavštívit lom U Sv. Josefa? Vždyť právě odsud se dovážel na stavbu věže stavební kámen. Slunce se schylovalo k západu, když se naši polští kolegové procházeli areálem dachovského koupaliště a stále nás ujišťovali o velkém obdivu k práci a umu našich předků. Závěrečné posezení u Kalíšku s kalíškem lahodné vody bylo pomyslnou třešničkou na hořickém dortu, který všem chutnal! Věříme, že zpětná vazba z jejich článků v polských periodikách přinese do budoucna zvýšení zájmu ze strany polských turistů a hlavně pak jejich návštěvnosti našeho města.

Každý návštěvník Hořic by měl navštívit také muzeum, zasvěcený výklad o historii muzejnictví v našem městě i o expozici Od horniny k soše poskytla osvědčená PhDr. Oldřiška Tomíčková, návštěvníky zaujala ovšem i současná výstavka miniatur, neboť v ní překvapivě objevili i pár modelů staveb z partnerské Strzegomi.

První seznámení s Hořicemi se nabízí u radnice, sledování veškerého lomozu patří k běžnému životu a navozuje prvotní atmosféru města s jeho občanským a veřejným životem. Že se zde na radnici narodil spisovatel a cestovatel Zdeněk Matěj Kuděj těžko cizincům něco řekne, ale že to byl věrný druh a společník Jaroslava Haška, ejhle, jméno autora dobrého vojáka Švejka je u našich severních sousedů dobře známé a jeho světový román je tam i povinnou četbou! Koneckonců o velmi dobrých znalostech českých reálií u našich polských kolegů jsme se mohli během dne přesvědčit ještě několikrát.

Polské delegaci se po příjezdu dostalo vřelého přivítání od zástupců města a spolku Podkrkonoší, poté bez dlouhých okolků již následovala celodenní prohlídka města se simultánně překládaným výkladem, nezbytným obědem a průběžně i několika překvapeními, se kterými publicisté v plánovaném itineráři asi nepočítali, o to větší překvapení jim ovšem přinesla.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.