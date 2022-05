Dílny začaly v sobotu už v jednu, plánovány byly do pěti, to je neobvykle dlouhá doba a přesto se přetáhla. Dívky sloužící u herbáře řekly: „Když vidíme, jak je to baví, nejsme unavené“. Byly to úžasné dva stoly plné kytek- bylin všelijakých a knížek o bylinách. Děti si hledaly jméno rostlinky a poznávaly k čemu je dobrá. A to ještě u vedlejšího stolu si mohly na sešitek vytisknout vlastní linoryt. Propíchnuté prstíky rydlem hlášeny nebyly.

Vedle chrošťové čarodějnice. Každý si udělal svou podle libosti. Některé tak krásné, že bylo líto je pak večer upálit. I kadeřnice tu byla, i ona měla frontu. Dílna Renaty Lhotákové rozšířena na několik stolů a několik pomocníků. Vyráběl se Větvoři = tvoření z větví. A vedle pečené žáby. Jedlé? Každý mohl si vybrat barvu dle vkusu.

V dalším oblouku stánků palačinkárna, klobásárna, sirupárna (levandulová), smaltárna, tiskárna, zrcátkárna, notesárna, mok z pivovaru Valeč a knihkupectví z Hořic, které předvedlo výběr pro knižní fajnšmekry.

Cesta do temného lesa. Troufám si tvrdit, že zlatý hřeb letošního programu. Jest Libosad skvělý les a bylo by nemilé, dělat tam nějakou přísnou kultivaci. To, co tam příroda nachystala, a žádná uklízečka tam nepřišla, je přesně ta pohádková, tajemná a tajuplná nádhera, kterou od pohádek a přírodního, netechnického světa chceme. A těch kytek a rostlin všelijakých. Letošní ročník je totiž zaměřený na byliny, baby a báby, pro někoho čarodějnice.

FOTO: Prvomájová porce hudby v Jičíně s Táborankou

Pořadatelové, poučeni některými návaly z minula, vytvořili z přihlášených dětí (a rodičů) malé skupiny a ty postupovaly lesem ve vší tichosti, každá pod vedením průvodce v černém, který jim vyprávěl a naváděl k různým sběrům rostlin. Vodil je od jednoho zastavení ke druhému. Některá místa byla tak strašidelná (netvor), že se skupina otočila a blíž nešla. Netvora ponechala, ať si ryje a cosi hledá sám. Vyplatilo se. Na poslední štaci dostaly děti od baby ve smrkové chýši flaštičku s lektvarem, uvařenou z bylin, které cestou nasbíraly. Pověsily si ji na krk a od té doby byly chráněny. Nebylo to zadarmo. Musely vstoupit do boudy a k ošklivé babě se přiblížit. Věřím, že se mnohým o té cestě zdálo.

Baba Jága měla tu před třemi lety obnovenou premiéru. Divadlo beze slov, však plné zvuků. Nic nebylo jako, lektvar opravdový, lil se do flaštičky a ukapával. Kdo neviděl, která karta vyhrává, herci ji upevnili na dlouhou tyč a divákům ukazovali. Poutavé bylo i sledovat, jak všechny ty zvuky, které nahradily slova, vznikají. Ne, nemusel divák příběh Baby znát. Jen se dívat a přemýšlet. Domýšlet, to je nejvýstižnější. Proč, proboha, musíme všechno polopaticky vidět a slyšet? A po odchodu z divadla zapomenut? Jen nápověda. Domýšlení a provokování k fantazii, to jsou znaky divadla, které Mizerová, Smolík, Svobodová, Vitvar hrají.

FOTO: Rej čarodějnic opět zavítal do Lukavce. Pět ježibab dokonce oživlo!

I hra Bylinkářky byla premiérou. Johana Bártová, Anna Prstková, Tereza Havlová, Sára Vosobová a Jakub Šulík hráli ve sklepě pod Lodžií. To samozřejmě přispělo k atmosféře. Každý měl své malé jevišťátko se světýlkem. Vlastně byl to velký hrnec s pokličkou, který se dokázal změnit i v moře. Loutky? Vznikaly a mizely na scéně, byly z rostlin, chmýří. Poetické divadlo. Rekvizitami byly i staré knihy, potrhaná mapa, které povzbuzovaly fantazii.

To Jabloňová pohádka, kterou hrály Dora a Lukáš Bouzkovi v parku pod stromy a diváci seděli na trávníku, to byl čirý realismus. Dokonce s erotickým nádechem. Dívka v náručí prince byla zcela nahá. Ať si děti zvykají, řekne drsňák. Vedle toho salvy smíchu. Naběhl si, Lukáš, když v jedné pasáži řekl, že i tráva se dá jíst. A děti mu pak celé představení nosily trávu. A on musel ten realismus dokazovat.

Oheň byl zapálen bez formálnosti, ale důstojně. Mezi lidmi scházely po schodišti postavy v černém, za nimi Dana a Lukáš z kapely Milánosz. Malý průvod obešel hranici a ze čtyř stran postupně zapálil připravené dříví. Žádné formální úvodní slovo. Výrazný tón ukrajinských písní zjednal si poklid. Silný okamžik.

Pak začal řetěz kapel a trval dlouho, dlouho.

FOTO: V Jičíně se seznámíte s dějinami Ukrajiny za posledních 100 let

Soudím, že hlavní dramaturg a režisér Jirka Vydra, jakož i návštěvníci odpoledne, večera, noci, byli spokojeni. Konání v Lodžii je totiž hlavně setkání. Setkání lidí, kteří si mají co říct, kteří jsou naladěni na dobré divadlo, muziku, kteří se nechtějí jen dívat, ale k všeobecné pohodě i přispět. Svými výrobky v dílnách, které si každý odnesl na památku. K tomu zůstala i vzpomínka na cestu Tajemným lesem a na krku lahvička s lektvarem, který je proti neduhům současného světa.

Neuvěřitelné – 490 lidí. Nějak se docela dobře rozptýlili. Už se těšíme, až bude dostavěný teatron. Divadelní prostory jsou malé.

Bohumír Procházka (proChor)