V "Hobby" kategorii zvítězila Jitka Kulhánková z JK Robousy, stříbrnou příčku uhájila Tereza Topolová z JK Kvapol Lestkov, povedeným finálovým kolem se na bronzovou pozici prodrala Michaela Farská z JK Lanškroun. Eliška Brixí z JK Sobotka skončila čtvrtá, Nikola Ziegelheimová po vlažnějším II. kole zabrala a vybojovala pátou příčku. Domácí jezdkyně Justýna Brixi si sice ve finále o několik příček pohoršila, ale i tak z toho nakonec bylo dekorované šesté místo.

Zlatou příčku v kategorii "Junior" vybojovala stabilními dobrými výkony domácí jezdkyně z JC Jičín Simona Engelová, v těsném napínavém souboji o 3 body před dalším domácím jezdcem Matyášem Brixim, který tak přidal stříbro k loňské zlaté. Za nimi na třetím místě skončila Kristýna Kalibánová z JK Brandýs n. L., čtvrtá se umístila Michaela Zapletalová z LUKE Václavice. Pátá příčka patří Leontině Lankašové, která se v poháru umístila čtvrtý rok po sobě.

Napínavou bitvu jsme letos sledovali v kategorii "Senior". Po letech čekání na zlato patří první místo Martině Formanové z TJ Krakonoš Trutnov, která byla v sezonách 2018 a 2020 stříbrná. Nová letošní posila JC Jičín, jezdec Petr Pazderka obsadil druhou příčku, za ním třetí skončila Zuzana Odvárková z JK Údrnice. Po celou sezonu se v čele bodování držela Jaroslava Špurková z JC Bakovského potoka, jenže ve finálovém kole nemohla startovat, kvůli zranění klisny For Funny. Nakonec z toho byla i tak hezká čtvrtá příčka. Páté místo obsadil jezdec Jiří Kašpárek z JK TONI, který tak přidal další šerpu do sbírky z předchozích ročníků. Šesté místo obsadila jezdkyně Andrea Fingerhutová.

Z pořadatelského hlediska se jednalo o další náročnou sezonu, kdy jsme stejně jako v loni kvůli jarnímu nouzovému stavu posunovali termíny do letních měsíců. Celkové množství startů bylo vyšší než v sezoně 2020, a zvláště I. kolo 29.5. se svými 180 starty prověřilo naše pořadatelské schopnosti, které jsme za 4 roky pořádání parkurů získali. V našem areálu jsme se letos viděli jak s pravidelnými účastníky, tak k nám začali jezdit noví jezdci. Do našeho areálu si také nachází cestu stále větší množství diváků a proto jsme rozšířili zázemí s občerstvením tím, že jsme vybudovali novou terasu s posezením a stálou kavárnou- Café u Koní. Na jaře 2021 jsme také vylepšili povrch závodiště doplněním geotextilie do písku, pro lepší odraz a tlumení dopadu. K tomu jsme pořídili i novou techniku na úpravu povrchu - planýrovač a kropící cisternu za traktor. S radostí kvitujeme množství sponzorů a partnerů pro sezonu 2021,( viz hodnotné ceny, nové atraktivní překážky sponzorský automobil přímo v závodišti) - věříme, že právě toto může být velkým lákadlem pro startující jezdce a proto budeme v této spolupráci a oslovování nových sponzorů nadále pokračovat.

Závěrem chceme poděkovat jezdcům, divákům, sponzorům a všem co nám pomáhají, za přízeň, podporu a účast, jedině díky Vám všem se závody u nás daří pořádat.

David Kotlář, Jezdecké Centrum Jičín