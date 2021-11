Rodiče, hlavně ale babičky a dědečkové pečlivě sledují, jak přibývá slovník jejich pradětí a u kafe či piva se s každým novým slovem vytahují. Ale už málokdo dává si záležet, aby slova zachycoval a podrobil je rozboru. Je v nich přeci tolik zajímavého. Hlavně ale mnoho poučného pro nás dospělé.

Toníček | Foto: Bohumír Procházka

Toníček (1,1 let) rozvíjí svůj slovník vyloženě mužským způsobem, bez ohledu na délku, či obtížnost vyslovované mluvy. Nebylo jeho první slovem oblíbená máma, ale auto. Přitom pod ten pojem zahrnuje i traktor. Etymologové by to jistě dokázali vysvětlit. Traktor přece „auto“maticky jezdí, dělá rámus, je ekologicky škodlivý. A tak dále. Slovo lampa začal vyslovovat v okamžiku rozsvícení světla. Má to ve své blonďaté hlavičce přesně srovnané a i podložené.