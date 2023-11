Akce se konala v sobotu 4. listopadu v Masarykově divadle v Jičíně. Letos bez průvodu, bez množství masek, které by prostoupily město, protože některé ještě na některých místech setrvávají a připomínají loňskou velkolepost. Přesto vybralo se na dobrovolném vstupném a sponzorských příspěvcích 814 040 korun českých. A to je rekordní částka za všech dvaadvacet ročníků benefice. Proč ten finanční úvod?

Dvaadvacátá benefice Apropo se konala v sobotu 4. listopadu v Masarykově divadle v Jičíně. | Foto: Bohumír Procházka

Vzhledem k tomu, že roční rozpočet Apropa je 29 milionů, představuje vybraná částka nezanedbatelnou sumu. Organizace za ní zaplatí takové aktivity, na které nemůže dosáhnout pomocí státních dotací. Například tradiční prázdninové puťáky, dobrovolnické pracovní pobyty na farmě. A další, jako je třeba lyžování pro osoby s postižením. Ano, klienti Apropa jedou kydat hnůj, řečeno natvrdo. Můžou konat jako zdraví lidé. Tak i žít. Tedy proto, že lidé v Jičíně život v Apropu chápou, přijdou zatleskat na benefici.

Letošní divadelní představení se jmenuje Pomalé šípy. Ano, vzpomínáme na Foglara. Dokonce se na některých stolech v sále objevil i ježek v kleci, nezapomenutelný hlavolam. Anička Strnadová tak připravila dramaturgii, Anna Mastníková zpracovala příběh výtvarně. Kuba Müller příběhem provázel, ale to hlavní, to jest výrobu scény, včetně několika velkých rámů, vyrobili sami klienti. Jakož i představení nastudovali. Však přiznali, že začali pracovat na inscenaci už od dubna.

A to je to hlavní. Zásluhou Pomalých šípů, tak se inscenace jmenuje, vystřídali Apropáci několik řemesel, několik člověčích konání. Ručních i intelektuálních, tedy hereckých. Všichni, tedy zaměstnanci i klienti. Přišli v dobovém oblečení a přiznám, že dámám to velmi slušelo. Organizace byla skvělá. Každého v sále uvedli na místo, poučili, V předsálí pak byla prodejní výstava výrobků apropáckých dílen. Talíře, misky i mnoho ozdobných předmětů. V prvním patře byl fotobox firmy WeAre, takže návštěvníci si odnášeli z dvaadvacáté benefice milou vzpomínku.

Úspěch měla kapela Holinky, která doprovázela nejen celé divadlo, ale hrála po jeho skončení i k tanci.

Možná mimo program, byla na jeviště pozvána paní učitelka Alena Pechová ze ZŠ Soudná, která s Apropem sousedí. Už v roce 2011 napomohla tomu, že ve škole vznikla rehabilitační třída.

Bylo plno, benefice se vydařila.

Bohumír Procházka (proChor)