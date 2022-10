Strouhání kopyt i náprava zkažených koní. Ve Stájích na Zámečku se konal seminář

Sobotní odpoledne v půl třetí začali přicházet první návštěvníci vernisáže. Ve tři hodiny už byla improvizovaná výstavní síň Obecního domu plná. Vernisáž zahájila úvodním slovem Faltová, která návštěvníky přivítala a řekla pár slov o výstavě. Já jsem malíře osobně neznala, ale měla jsem tu čest přečíst jeho životopis a přiblížit tak sobě i návštěvníkům tuto výjimečnou osobnost.

Dalším bodem programu bylo dojemné vzpomínání bývalé kolegyně Oskara Teimera, které opět přečetla Monika Faltová. To vyvolalo u mnohých lidí vzpomínku a mimo plánovaný program vystoupil bývalý ředitel gymnázia v Hořicích Josef Lindauer s několika historkami ze života umělce z doby, kdy na tomto gymnáziu učil. Bylo to milé a bezprostřední povídání.

Pak následovalo hudební vystoupení s kytarou vnučky malíře Celestýny Krausové. Síň byla plná a všichni zpívali s kytarou oblíbenou píseň pana Teimera Holubí dům. V místnosti byla nádherná soudržná atmosféra. Když mnohohlasně zaznělo: „Zpívám ptákům a zvlášť holubům, stával v údolí mém starý dům…“, draly se mně slzy do očí. Rozhlédla jsem se po ostatních a viděla také v jejich tvářích pohnutí. Vystoupení bylo plné citu a vyvolalo u návštěvníků slzy dojetí. Protože umělec byl také skaut, nesměla chybět veselejší skautská písnička.

Velmi jsme si vážili toho, že se na vernisáži sešla velká rodina malíře Teimera. Přišla jeho dcera i syn, vnučky a pravnoučata. Nejmladším účastníkem z rodu Teimerů byl malý Oskárek, který před nedávnem oslavil první měsíc svého života. Během celého programu byl neuvěřitelně hodný, buď spal, nebo pozorně „naslouchal“, a ani jednou nezaplakal. Maminka nám svěřila, že měsíční Oskárek se zúčastnil už druhé vernisáže. Třeba jednou bude pokračovatelem díla svého pradědečka.

Krátce zavzpomínala na tatínka i jeho dcera Alena Teimerová a spolu s bratrem Oskarem poděkovala všem Lukavákům za krásnou výstavu. Na závěr programu jsme se chopili číší vína a připili umělcově památce.

Pak následovala živá hudba Romana Dostála seniora a společně si všichni zazpívali píseň „Ten byšičskej kostelíček“. Hudba hrála mnoho dalších hodin, lidé si prohlíželi obrazy, někteří se zastavili u muzikantů a zpívali s nimi. Jiní obdivovali monumentální oleje, barevné kvaše, akvarely, perokresby i linoryty. Když už si všichni všechno prohlédli a zapsali se do pamětní knihy, stejně se nikomu nechtělo odejít. Seděli jsme až do večera pod krásnými obrazy a zpívali písničky trampské, lidové i skautské. Měli jsme pocit, že Oskar Teimer je tam někde s námi a já doufám, že taková oslava by se mu líbila.

Zdena Zuzana Bednářová