Ač byla trať z Jičína do Nymburka zřízena již v roce 1881, museli občané z Mlýnce na zřízení zastávky čekat až do roku 1912. Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 10. března 1909 byla toho roku ředitelství Státní dráhy rakousko-uherské ve Vídni podána žádost o zřízení osobní zastávky na trati u Mlýnice na 21,8 km odůvodněná tím, že vzdálenost mezi Kopidlnem a Rožďalovicemi je největší na trati z Nymburka do Jičína – celých 8 km. Obec Mlýnec se zavázala poskytnout k zřízení zastávky pozemek na peron zdarma a uhradit prostředky na její zřízení, stejně tak i postavení kryté čekárny. Žádost byla odeslána dne 15. září 1909. O pomoc byl požádán poslanec p. Bohumil Bradáč, aby na příslušných místech působil k jejímu rychlému vyřízení.

Až v lednu 1912 si konečně Ředitelství státních drah ve Vídni vyžádalo 2500 K k pokrytí nákladů spojených se zřízením zastávky. Hlemýždím krokem se pak táhlo postavení 80ti metrového peronu se zábradlím kolem něho, postavení jedné, později ještě druhé svítilny a nápisu s pojmenováním zastávky Mlýnice-Mlejnetz. Dále bylo provedeno upravení a rozšíření přejezdu přes koleje. Na postavení kryté čekárny se nějak zapomnělo. Proto musela být obcí sepsána nová žádost a dále se čekalo, až bude podle přiložených nákresů konečně čekárna postavena. Po dlouhém a netrpělivém očekávání mlýneckých občanů, byla zastávka pro všechny dosud bez zastávky projíždějícími osobními vlaky otevřena dne 15. srpna 1912.

Prvním vlakem, který zde zastavil, byl vlak od Nymburka, s příjezdem v 5 hodin 48minut ráno. Nastoupilo do něj v nově otevřené zastávce 9 osob, z nich většina cestovala do Kopidlna, ale někteří do Jičína i dále. Celkem se během prvého dne odbavilo na mlýnecké zastávce 43 osob. K dobrému příchodu k obci ze zastávky byla prodloužena dosavadní obecní spojka od silnice z Kopidlna do Rožďalovic, v délce 350 metrů, s náklady 3315 K 93 h. Dodnes patří trať kolem mlýnecké zastávky k nejkrásnějším úsekům celé trati. Z Rožďalovic do Mlýnce vede trať skoro v celé délce listnatým lesem, nebo v jeho bezprostřední blízkosti. V lesním úseku za Rožďalovicemi překračuje vrch zvaný Varobyle, místo nejstaršího osídlení původních obyvatel kraje. Dokládají to četné archeologické nálezy v jičínském regionálním museu, vykopané právě při výstavbě trati. Zajímavý je úsek, kde přes opravený mostek překračuje trať říčku Mrlinu, v úseku trefně nazývaném „V Jezírkách“.

Původní služebna zastávky sloužila cestujícím celých 80 let a byla zbořena v roce 2000. V tom samém roce byla nahrazena dřevěnou otevřenou stavbou. Původní domek zastávky byl tak velkou raritou, že cestujícími byl označen jako „nejmenší železniční zastávka“ ve střední Evropě. Na půdorysu 5x5 metrů totiž byla malá veranda a služební místnost pro závoráře, s nepřetržitým prodejem jízdenek. Dále zde byla malá čekárnička, kam se v případě nepohody na dvě dlouhé lavice vešlo i 10 cestující. A to tam byla ještě skříň pro oblečení obsluhy trati, záchranné lůžko a hasicí přístroj. Ten byl nutnou výbavou, protože „domeček“ byl vytápěný malými kamínky ze služebny a čekárnou byla vedla pouze roura, v době mrazů rozžhavená do červena. Však také jednou v noci od roury chytil trám ve zdi přepážky, a právě zde umístěný hasicí přístroj zabránil, že stavba nelehla popelem. Součástí budovy byl i miniaturní suchý záchod. U zastávky byla ještě studna s báječnou pitnou vodou. Ve služebně se během týdne střídali 4 železničáři, kteří obsluhovali ještě v 70. letech celkem 4 závory, samozřejmě že ručně. Pro obec byla a dosud je dráha jediným dopravním spojením s okolními místy. Proto byla a je dosud zastávka využívána dětmi pro každodenní cesty do školy v Kopidlně, starším lidem slouží cestám za nákupem a lékařem. Dalším obyvatelům za prací do širokého okolí. A houbařům k cestě do lesa za bohatou úrodou hub.

Text a foto Oldřich Suchoradský