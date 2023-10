Ve výstavní síni Suchardova domu se nám díky dramaturgovi a režisérovi Divadla Říše loutek Ing. Janu Novákovi a jeho ženě Hance Zezulové otevřel „Život v kráse“ Anny Suchardové-Brichové.

Scénický návrh ke hře Tři zlaté vlasy Děda Vševěda, 1921. | Foto: Archiv

Ta spolu se svým manželem - řezbářem a sochařem Vojtou Suchardou stála v Praze u zrodu této loutkové scény. Loutka (marioneta) se v době barokní rozšiřuje z Orientu k nám do Evropy. Baroko bylo svým způsobem teatrální, a tak příchod marionety s ním svou podstatou zcela jistě souzní.

Zhruba koncem 18. století začínají pak kočovat českou krajinou první české loutkářské rody: Kopečtí, Maiznerové, Kočkové, Dubští… a hrají ty své „pimprlačky“ na obecních pláccích. Sochař a řezbář Vojta Sucharda, pocházející z uměleckého rodu Suchardů, se rozhodne se svou manželkou díky obci Bubeneč v Praze založit v roce 1920 na Letné loutkovou scénu Říši loutek. Tam se 26. září 1920 rozhrne opona, aby z ní vystoupil Dlouhý, Široký a Bystrozraký.

Poté nachází ve dvacátých letech nové prostory v budově Ústřední knihovny hlavního města Prahy na Mariánském náměstí . Tato loutková scéna, která byla vytvořena ve stylu art deco, patří v té době díky Suchardovi a architektu Roithovi svým řešením k tomu nejlepšímu na starém kontinentě. Na jejím chodu, vzniku loutkových her, ale především na vytváření dekorací a kostýmů se podílí jeho manželka Anna Suchardová-Brichová (1883–1944).

Po vzniku Říše loutek se věnuje scénografii, psaní her, ale především kostýmování loutek a jejich návrhům. Otisk její tvorby je také vidět při polychromování hlav loutek, kterým vždy dokázala zvýraznit řezbu jejich výrazu, a patřičně tak oživit jejich účinek na scéně. Dalo by se říci, že její manžel Vojta byl z hlediska tvorby scény a loutek především tradicionalista, ovlivněn příběhem podkrkonošských kočovných divadel a tvorbou marionet Suchardova rodu. Anna se snaží vnést do divadélka novátorské přístupy, ovlivněna různými nastupujícími uměleckými směry… uměním secese, symbolismu art deca…

Výstava ve výstavní síni Suchardova domu se věnuje především návrhům kostýmů marionet Anny Suchardové - Brichové, ale představuje i její další tvorbu a zcela určitě stojí za zhlédnutí. Přijďte se tedy i vy podívat do výstavní síně Suchardova domu na „Život v kráse“ do světa Říše loutek. Oko potěší, duši nezklame. Život v kráse, Suchardův dům Nová Paka, 16. 9. – 9. 11. 2023, mimo pondělí.

Ivo Chocholáč