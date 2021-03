Například ve školce na Husově ulici paní učitelky vsadily na formu tištěných pracovních listů s obrázky a úkoly, jejich řešení formou hry se teď děti dozvědí leccos o Velikonocích a jarním období, kdy se příroda probouzí. Předškolní děti se tak zároveň hravou formou připravují na budoucí přestup do základních škol.

„Rodiče si u nás vyzvednou každý týden archy se zábavnými úkoly, které mají děti rozvrženy na celý týden, poté nám je sem zpětně vracejí vyplněné k vyhodnocení, které se promítne i do portfolia dětí. Naší snahou je co možná nejnázorněji a přitom zábavnou formou děti zabavit i poučit a zapojit do hracích úkolů takto na dálku i jejich rodiče,“ popisují dočasný způsob výuky ředitelka školky Martina Knapová a její zástupkyně Petra Marková.

Prakticky totožný systém výuky je provozován i v MŠ Na Daliborce. Opět archy se zábavnými úkoly, při nichž je brán zřetel hlavně na výtvarnou stránku, která je pro děti nejnázornější. A i zde jsou v současnosti pro děti připraveny úkoly s jarní a velikonoční tematickou, ať se týká zvyků nebo probouzející se jarní přírody.

„Úkoly jsou kromě tištěné formy na papíře také ke stažení na našem webu nebo na facebooku školky, elektronicky lze i zasílat jejich řešení a vypracování k vyhodnocení,“ shrnuje distanční výuku ve školce vedoucí učitelka Lenka Sochorová.

Pavel Bičiště