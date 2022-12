Nález hrobky slavného Tuta si v minulém týdnu připomněli studenti novopackého gymnázia a pedagogické školy Dnem Tuta. Navíc vzpomněli i dalšího důležitého objevu, a to dvě stě let od rozluštění hieroglyfů. Svým pojetím námětu studenti mile překvapili. Chodby školy vyzdobili obrazy egyptských bohů, nechyběla tu ani hrobka samotného Tuta, drobné předměty z hlíny, sarkofágy, obrazy koček, egyptská batika i keramika.

„Na naší výstavě jsou skvosty z Údolí králů, které nikdo neviděl už tisíce let. Seznámili jsme se se starověkým Egyptem, jeho božstvy, zkoumali jsme tajemné rituály i egyptskou mytologii,“ uvedla školní projekt profesorka Kateřina Krausová. Studenti i vyučující při prezentaci svých prací nastoupili v dobovém oblečení, které sami vyráběli, nechyběl tanec, hudba i zajímavé dílny.

Destin Bozáň z primy se vžil do role římského bojovníka. „S nápadem přišla kamarádka Kačka, která je oblečena za královnu Kleopatru a my představujeme bojovníky,“ vypráví Destin. Spolužák Vítek popisuje vozítko z papíru, které s kluky postavili. Představuje koně, kterého pohání dětská motorka. „Moc nás to bavilo,“ říká Vítek. Damián Hák jako bojovník zasvěceně povídá o pyramidách v Egyptě. „Moje poděkování patří profesorkám Daníčkové, Brendlové a Krausové. Byl to dobrý nápad,“ usmívá se nadšený primán.

Na neobvyklém projektu začaly profesorky Kateřina Krausová a Vendula Brendlová pracovat už začátkem roku. Námět se prolínal mnohými předměty: dějepisem, zeměpisem, matematikou, výtvarnou výchovou. „Zabrousily jsme do všech možných sfér, hieroglyfů, batikování, mumifikace, stavby hrobky, zabývaly jsme se velkou sfingou. V září nás podpořili další kolegové. Děti se například seznamovaly v biologii s kameny Egypta, tematické hodiny o Egyptě se prolnuly do dějepisu,“ zmiňuje Kateřina Krausová, která s kolegyněmi nastudovala řadu knih a komunikovala i s Českým egyptologickým ústavem v Praze. Vnímá, že aktivita spojila celou školu, studenty nadchla a přispěla k popularizaci námětu. Nakonec všichni popřáli nesmrtelnému faraonovi dlouhý život v našich myslích.

Angličan Carter poté, co vstoupil do hrobky Tuta, řekl: „Vidím úžasné věci“. My jsme si prohlédli práce studentů a můžeme jen potvrdit: Viděli jsme úžasné věci.

Iva Kovářová