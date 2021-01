Někdo světlo, kterého je v dnešní den málo, přivolává zpěvem. A tak Adventní kalendář zve vyjít po klekání ven, naslouchat. Kdy je ale klekání? Co to vůbec je?

Z ochozu Valdické brány v Jičíně zněla melodie na obě strany. | Foto: Jarmila Novotná

My staří vzpomínáme, že nás rodičové strašili klekánicemi. A my si je představovali jako zlé baby s rákoskou, které ztrestají naši neposlušnost. Pravé klekání je zvonění. Lidé měli při jeho zvuku pokleknout a modlit se. Nu a to bylo večer, a někdejší pedagogika rodičovská vymyslela si ty baby. My se jich trochu báli.