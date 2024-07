Už pátý ročník Dne s Horskou službou začal v zámeckém parku v Loučné nad Desnou v 10 hodin dopoledne a od rána ho provázelo slunečné letní počasí. O interaktivní prezentaci činnosti HS a partnerů HS, ale také o řemeslný jarmark a další aktivity byl velký zájem. V 10:30 odstartoval běžecký závod na Tři kameny na 8 a 15 km, který svým profilem a celkovou náročností odpovídal fyzickým prověrkám Horské služby ČR. Celkovým vítězem v kategorii mužů se stal horský záchranář z Karlova Pavel Ondrášek, mezi ženami zvítězila rodačka z Loučné nad Desnou Martina Trojáková.

„Krátce po 11 jsme odstartovali také běžecký závod pro děti do 6ti let na 150 metrů. I na něm byla účast skutečně veliká. Celkem si ho zaběhlo kolem stovky dětí,“ doplňuje Roman Fišnar. Celý den děti mohly také absolvovat soutěžní program s plněním úkolů na stanovištích. Úkoly splnilo a hrací karty odevzdalo na 600 dětí, které se tak dostaly do slosování o lety vrtulníkem, volné vstupy do aquaparku, bazénů a výjezdy lanovkou. Odpoledne pak přiletěl vrtulník leteckých záchranářů z Olomouce s volacím znakem Kryštof 09, aby horští záchranáři mohli předvést kooperaci s leteckou složkou IZS. Velký zájem byl mezi návštěvníky o provazovou lanovku, kterou děti mohly sjet v horolezeckém sedáku a pohyblivou kládu. „Na těchto stanovištích jsme měli skončit v 17 hodin, ale kvůli velkému zájmu jsme tam zůstali skoro až do půl sedmé. Na všechny děti se tak dostalo,“ těší se ze zájmu návštěvníků Roman Fišnar. Mimo široké veřejnosti zavítalo na akci také mnoho bývalých horských záchranářů toho času již v záchranářském důchodu a přijel také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

„Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří za námi přišli. Velmi si jejich zájmu vážíme. Dík patří také obci Loučná nad Desnou, která s námi akci pořádá a bez jejíž spolupráce bychom tak velkou porci návštěvníků těžko zvládali. A samozřejmě díky patří i všem kolegům organizátorům z řad Horské služby, kteří přiložili ruku k dílu a také našim kolegům ze Slovenska. No a určitě sponzorům, z jejichž přízně čerpáme už několik let,“ uzavírá Roman Fišnar.